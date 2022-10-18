哈萨克斯坦将启动清洁煤炭项目

哈通社/阿斯塔纳/10月18日--周二，能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫在政府会上表示，能源部将启动《清洁煤碳》项目，以实现能源领域煤炭高效利用。

波拉特·阿克硕拉科夫称，《清洁煤碳》项目不会对煤炭出口规模产生影响。因为，该项目主要针对的是减少煤炭利用过程中废料的产生。

-我国盛产煤炭。就全球范围来说，世界各国正在研究如安全何高效利用煤炭并减少煤炭对环境的影响。包括减少灰分产生和研发新的煤炭燃烧技术。例如，燃烧过程中利用某些特殊化学添加剂等。这将减少烧煤对环境的影响。-波拉特·阿克硕拉科夫说。

据他介绍，目前这些技术停留在试验阶段。而要在工业生产中大面积使用，就必须提高自身技术水平。

在回答记者关于清洁煤碳项目实施主体如何确定的提问时，能源部部长表示，作为我国最早发展起来的支柱产业之一，煤炭工业有其特殊地位。项目的实施不依赖于某家特定企业。作为一项新技术，它将在未来得到广泛应用。现在讨论该不该禁止烧煤为时尚早。

-不管怎么说，煤炭资源是天赐财富。我们应加大对高效利用煤炭资源研究，并找到可行方法。-他说。

【编译：阿遥】