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    12:37, 18 10月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦将启动清洁煤炭项目

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    哈通社/阿斯塔纳/10月18日--周二，能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫在政府会上表示，能源部将启动《清洁煤碳》项目，以实现能源领域煤炭高效利用。

    波拉特·阿克硕拉科夫称，《清洁煤碳》项目不会对煤炭出口规模产生影响。因为，该项目主要针对的是减少煤炭利用过程中废料的产生。

    -我国盛产煤炭。就全球范围来说，世界各国正在研究如安全何高效利用煤炭并减少煤炭对环境的影响。包括减少灰分产生和研发新的煤炭燃烧技术。例如，燃烧过程中利用某些特殊化学添加剂等。这将减少烧煤对环境的影响。-波拉特·阿克硕拉科夫说。

    据他介绍，目前这些技术停留在试验阶段。而要在工业生产中大面积使用，就必须提高自身技术水平。

    在回答记者关于清洁煤碳项目实施主体如何确定的提问时，能源部部长表示，作为我国最早发展起来的支柱产业之一，煤炭工业有其特殊地位。项目的实施不依赖于某家特定企业。作为一项新技术，它将在未来得到广泛应用。现在讨论该不该禁止烧煤为时尚早。

    -不管怎么说，煤炭资源是天赐财富。我们应加大对高效利用煤炭资源研究，并找到可行方法。-他说。

    【编译：阿遥】


    标签:
    能源 环保 能源部 未来能源 黄金储备
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