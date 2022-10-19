美国或将额外释放战略石油储备

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 —— 据中新社消息，美国白宫18日发布一份“事实文件”称，总统拜登将于19日宣布释放1500万桶战略石油储备，并于12月交付。

今年3月底，拜登曾宣布6个月内每天释放100万桶(累计1.8亿桶)战略石油储备，以应对乌克兰局势引发的能源价格飙升问题。白宫说，上述1500万桶是1.8亿桶战略石油储备中的最后一批。“如果由于俄乌局势或其他扰乱全球市场的行为，美国准备在今年冬天额外释放战略石油储备。”

距离美国中期选举投票日只剩下3周。而一些州的早期投票也将于本周陆续启动。

美国舆论认为，拜登政府此举主要有两重目的，一是应对“欧佩克+”10月初宣布日均减产200万桶的决定，以稳定美国国内油价；二是缓冲民主党中期选举的压力，通胀显然是当前选民最为关心的议题。

《华盛顿邮报》分析称，尽管拜登试图将选民焦点转向堕胎权、海湖庄园搜查案等，但白宫幕僚们一直认为，民主党中期选举的政治命运将在很大程度上取决于油价的涨跌。

白宫表示，拜登政府将«毫不犹豫»地使用战略石油储备以及其他工具，支持全球能源供应，稳定国内石油库存，并降低美国民众生活成本。“如果需要，拜登政府准备在未来几个月内批准大量额外销售(战略石油储备)”。

美国于1975年建立战略石油储备制度，立法授权总统在发生“严重的能源供应中断”时可释放石油储备。拜登就任两年来，美国已累计释放约2.6亿桶战略石油储备。美国能源部数据显示，截至10月7日，美国战略石油储备为4.086亿桶，创下1984年以来的历史低点。

“用老套路解决问题，继续出现的还会是老问题。”对于美国一味采用释放战略石油储备来解决油价问题，美联社指出，拜登面临的难题是美国国内石油产能尚无法恢复至疫情前，日均产能缺口约100万桶，同时在气候变化方面的政治立场，也让他站在了石油生产商的对立面。