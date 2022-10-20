托卡耶夫总统：坚持公平正义方能打造繁荣哈萨克斯坦

哈通社/塔勒德库尔干/10月20日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日抵达杰特苏州首府塔勒德库尔干，开始对当地进行工作视察。

按照惯例，总统在塔勒德库尔干市首先与当地公民代表举行了会晤，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中表示，杰特苏州素有«人间天堂（Жер жаннаты Жетісу）»的美誉，不仅是哈萨克斯坦具有战略意义的重要地区，在哈萨克斯坦的文化历史进程当中，这里还诞生了一大批影响至今的伟人和豪杰。

之后，总统阐述了为何将原来的阿拉木图州的行政区划一分为二，重新组建新的阿拉木图州和杰特苏州的原因。

- 原阿拉木图州的行政区划范围太大了。为了提高地方政府的效率，我们决定将其划分为两个独立的区域。这是一个经过深思熟虑的解决方案，其根本目的是改善当地居民的生活质量。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，为了不断增强杰特苏州的社会经济发展潜力，已经从国家预算中划拨了必要的资金，旨在改善当地基础设施的现代化，并吸引更多的投资。

总统强调指出，杰特苏州土地肥沃、水资源丰沛，只要能够确保土地资源的有效利用，就能够实现良好的发展。为切实解决这一问题，政府已经着手开展对未有效利用土地的审查和收回工作，今年就已经将大约500万公顷未利用土地归还国有。这些土地将在当地农牧民当中进行重新的分配，并有效地解决当地草场短缺的问题。

- 这项措施将是朝着建设公正社会迈出的重要一步，土地是人民的财富和历史遗产。 - 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中谈及哈萨克斯坦政府制定的至2026年糖业发展规划，表示计划吸引5000亿坚戈资金，在未来五年内将国产食糖在国内市场中的占比从7%提升至43%。

他强调指出，哈萨克斯坦4个糖厂当中，有2家就位于杰特苏州。此外，政府还计划扩大杰特苏州的甜菜种植面积，大力支持本地农民。未来，杰特苏州将成为哈萨克斯坦的食糖生产中心之一，在国产糖业的发展中，发挥重要的作用。

- 总的来说，想要我们的国家摆脱农产品出口的原材料导向，持续发展加工是非常重要的。世界制裁对抗为这方面开辟了新的独特机遇。为加快该地区农业部门的发展步伐，有必要加大吸引大投资者的力度。位于塔勒德库尔干的工业区拥有所有必要的基础设施，可以成为外国公司搬迁的平台。重点应放在现成食品的生产和推广上。建议利用该地区的过境机会，建立合资企业，加工邻国的农业原材料，以供后续使用。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，这方面应详细的研究和借鉴国际先进经验。他以荷兰为例指出，荷兰的面积只有杰特苏州的三位之一，但却是世界三大农工产品出口国之一。

总统指出，荷兰的成功因素之一是农业与科学机构的密切协调和整合。

- 因此，该地区需要在育种、灌溉和温室系统领域引入新的高强度技术。根据国际标准对农工业产品进行认证发挥着重要作用。所有这些问题都应由政府予以认真考量。为了增加国内农业的出口潜力，有必要考虑在该地区建立植物检疫实验室。- 托卡耶夫总统说。

他还表示，在国内的农业发展中，清真标准的适用也应该纳入考量当中。

- 清真标准不仅适用于肉类和奶制品，也适用于谷物、蔬菜、水果和其他食品。这些步骤将使我国农产品在国际市场上站稳脚跟、巩固地位。- 托卡耶夫说。

总统高度评价了杰特苏州工业部门的良好增长趋势，指出当地今年已有23座工业设施投入使用，至2026年还将有126个项目投产，为当地创造大量工作机会。

托卡耶夫总统表示，杰特苏州还拥有巨大的过境运输潜力，包括了巨大的陆港、物流中心和工业区的霍尔果斯-东大门经济特区就位于当地。到2026年底，计划在杰特苏州实施总成本约为4500亿坚戈的22个项目。他强调，有必要在这方面让国际运输和物流公司也参与进来。

总统指出，目前有必要通过新技术的应用，实现哈中边境口岸货物运输的电子化，以缓解因检疫要求限制而不断出现的拥堵情况。

- 另一个可以大大增加该地区和整个国家经济潜力的步骤可能是建立一个符合中国标准的实验室。实验室的工作将增加我们对中国的出口。已经有计划在霍尔果斯开设这样的实验室。为了这个项目的快速实施，有必要加强与中国同行的对话。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还谈到了对中小企业的支持政策。他表示，杰特苏州劳动人口的三分之一在中小企业领域开展工作，因此要促进当地经济发展，就必须显著地加大对地方中小企业的国家支持措施。他强调，国家正采取有效方式，全面支持创业，特别是在提供小额和优惠贷款方面。

托卡耶夫总统指出，数字技术是目前哈萨克斯坦经济增长最快的领域之一，特别是在首都阿斯塔纳和最大的城市阿拉木图，已经形成了强大的IT产业集群。

总统认为，杰特苏州在IT领域也有很大的潜力。

- 当然，首先有必要开发相应的基础设施，并吸引合格的专家。- 他说。

总统还对当地的供水、供气和公路质量等问题予以了关注，并表示将采取妥善措施予以改善。他特别强调称，将会采取系统性措施，彻底铲除道路建设中的腐败和失信行为。

托卡耶夫总统在讲话中指出，创建一个公正的哈萨克斯坦意味着为所有公民创造机会均等的条件。

- 素质教育为年轻人自信地迈向未来和发展国家铺平了道路。因此，为年轻一代，特别是农村儿童，在舒适的学校里享受无忧无虑的教育创造条件非常重要。 - 他说。

除了大量发展基础教育，改善中小学教学基础设施以外，托卡耶夫总统表示，根据他的指示，政府将考虑在塔勒德库尔干市建立一所大型外国技术大学的分支机构。他强调，该大学将培养农业、工业、旅游和数字技术领域的专家。 这将减少该地区的年轻人外流，并为当地经济提供高素质的人才。

托卡耶夫总统表示，他注意到了当地部分医疗卫生设施的老化问题，并已经只是政府从国家预算中划拨资金。

总统认为，杰特苏地区优美秀丽的自然风光以及事宜的天气条件，是开展旅游业，特别是医疗旅游业的理想之地。托卡耶夫指出，哈萨克斯坦历史上第一个疗养院度假村就位于杰特苏州，因此在当地，健康旅游大有可为。

总统强调，为了发展旅游业，需要有效地开展基础设施建设工作。要让游客大量涌入，需要建设相应的基础设施，创造有利条件。

- 这不是一件容易的事。近年来，在这个方向上做了很多工作。但不能仅限于此。- 总统说。

总统还指出，哈萨克斯坦正在实施的«健康的民族»国家计划，旨在将从事体育运动的公民比例在2025年提升到50%。

- 提高国民健康水平，应大力发展儿童体育和群众体育。在杰特苏州，从事体育运动的人口占比是 34%。为了达到预期的目标，有必要发展体育基础设施，尤其是在农村地区。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，他已经指示政府确保在该地区建设现代滑雪和冬季两项综合体，并强调这些设施将成为培养新冠军的基地，并将增加该地区的旅游吸引力。

- 杰特苏州一直是哈萨克斯坦体育运动的中心区域之一，并且发展出了一所知名的自行车运动学校。值得一提的是，最近我们的运动员叶夫根尼·费多罗夫在澳大利亚举行的世界公路自行车锦标赛上获得金牌。这位年轻的冠军毕业于以传奇人物安德烈·基维廖夫命名的当地奥林匹克预备学校。我要对他表示祝贺。正是他们这些运动员辉煌的成就，激励着年轻人投身于体育运动，过上健康的生活方式，实现远大目标。-托卡耶夫总统说。

谈及巴尔喀什湖水平面下降的问题时，托卡耶夫总统指出，改善这一环境问题时国家的关键任务之一，需要通过多个部门的通力协作，予以有效的措施。他强调，相关机构需要继续与中国谈判，以控制跨界伊犁河的供水。

- 我们必须尽我们所能防止巴尔喀什湖湖水水平面的继续下降。-总统说。

他表示，生态部要开展必要的工作，对巴尔喀什湖周边地区进行绿化工作，减少水土流失并防止土地荒漠化，此外还要合理的进行开发，尽可能的减少外部因素对湖岸环境的负面影响。

托卡耶夫总统在讲话中表示，杰特苏州自古以来就是各种文化和传统相互交融的地方。

- 今天，杰特苏州在实践中体现了我国«多元一体»的基本原则，这已成为我们文化代码不可分割的一部分，也是我们无价的财富和战略优势。当今世界进入了一个地缘政治高度动荡和前所未有的全球性挑战的时期。冲突和战争加剧，国家之间的不信任正在急剧增加。在如此复杂的现实中，加强人民的团结以及社会的稳定和谐，就显得尤为重要。这不仅是我国实现进一步发展的必要条件，也是维护哈萨克斯坦领土完整、保障我国安全的基础。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦已经进入了一个全新的发展阶段，改革之路道阻且长，但人民的信任和支持，以及全身心的参与现代化建设的热情，使他对这一改革必将成功充满了信心。

总统指出，哈萨克斯坦民族和睦大会和新组建的国家库鲁尔泰，将在社会变革中体现出各自的重要作用，成为政府与人民对话的良好平台，凝聚人民的共识，加强社会的团结。

托卡耶夫总统同时强调指出，哈萨克斯坦始终尊重保持社会舆论的多元化，但坚决的反对任何激进主义、极端主义和分裂主义的言行。每一个公民，包括公众人物、政治家、记者、博主，都要意识到自己的言论和行为，应该也必须要保持在法律所规定的框架之内，避免因鲁莽言行而在社会上造成不可预测的后果。

- 分裂我们社会的企图将在法律的范围内受到压制。在我们国家，法律和秩序必须放在首位。只有在此基础上，才能解决保障人民福祉的问题。独立、统一、稳定是我们大家必须千方百计维护的主要价值观。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还谈到了应该在杰特苏州建立阿拜的纪念碑，以及坐落在杰特苏州的哈萨克汗国阿布赉汗四世孙硕罕·瓦力汗诺夫陵墓的问题。他表示，应该让世界都了解到瓦力汗诺夫这位伟人的事迹。

- 在我们历史上具有重要影响力和地位的许多伟人，其陵墓都位于境外。例如，民族的先贤-学者阿尔法拉比和伟大的军事家拜巴尔斯苏丹，安葬在叙利亚的沙姆地区。哈萨克历史上著名的三大毕官（哈萨克古代官职）中，有两位，即托列毕官和阿伊特克毕官，其陵墓都位于乌兹别克斯坦。库尔曼哈兹和博凯汗的陵墓位于俄罗斯。还有很多伟人，都安葬在境外。当然，我们不可能把他们的遗体都带回哈萨克斯坦，也没有制定这种计划。但作为后人，继承这些先辈们的意志，不让他们对后人的期望旁落，是我们的责任。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中强调指出，想要实现各行各业的发展，尊重要的一点就是建立公平与正义的制度。

总统引用哈萨克俗语«行事公义万事如意（Әділ істің – бәрі игі）»并指出，执政当局必须意识到，任何一项不公平的决定都会降低当局的声誉，在社会上造成裂痕，加剧人民的不满情绪。

- 因此，永远不应该逃避正义。我要求所有公务员都要将公平正义作为守则。只有这样，我们才能成为一个繁荣的社会和一个强大的国家。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还谈到了一个他非常关心的议题，即当前国内许多国民的高负债问题。他表示，他将在不久的将来向国民发表关于这一问题的解决建议。

在见面会的最后，总统向 杰特苏州的一批杰出公民颁发了国家奖项，以表彰他们在哈萨克斯坦共和国社会发展中做出的重大贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】