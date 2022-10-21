政府总理出席欧亚政府间理事会扩大会议

哈通社/埃里温/10月21日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫21日在埃里温出席欧亚政府间理事会扩大会议。

消息称，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、吉尔吉斯斯坦内阁主席阿基尔别克·扎帕罗夫和俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，以及观察员国乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫和古巴大使胡里奥·安东尼奥·加门迪亚·佩尼亚出席会议。 哈萨克斯坦总理在讲话中指出，欧亚经济联盟框架下的积极工作将有助于扩大相互贸易和工业产业合作，以及有效解决交通运输发展和其他商业问题。

据他介绍，尽管存在外部挑战，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国之间的相互贸易今年8个月达170亿美元，较去年同期增长5%。自经济联盟成立以来，哈萨克斯坦向成员国的加工产品出口增加了 64%，其中成品商品份额不断增加。

斯马伊洛夫还表示，需要消除合作伙伴国家企业参与国家采购期间出现的技术要求、地方法规和地域限制等一系列壁垒。 政府总理表示，2020年通过了商品生产通用要求的统一规范，但不到2年就多次修改和补充。他认为，这种情况通常是由于强加了绕过规则的额外要求。

-我认为有必要彻底纠正公共采购中国家体制的原则。-斯马伊洛夫说。

哈萨克斯坦总理呼吁欧亚经济联盟国家加快实施统一形式的车辆护照和电子护照系统的组织工作，以及更新直接影响联盟共同市场效率的技术法规。

-形成统一的技术规范基础，将实现符合安全要求的货物自由流通。但是，出证流程监管漏洞为凭假证进口货物创造了机会。-他说。

斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦政府目前正在就打击“灰色”证件采取了相关措施。

-我相信，只有各方共同努力，采取具体行动，才能克服当前的挑战，实现欧亚经济联盟的进一步发展。-他说。

此外，哈萨克斯坦政府总理同各成员国政府领导人一起与亚美尼亚总统瓦格恩·哈恰图良举行了会晤。 【编译：小穆】