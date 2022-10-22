托卡耶夫总统向一批军官颁发特殊称号和高级军衔

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 —— 据总统府新闻局消息，共和国日之际，托卡耶夫总统向一批功勋人员授予特殊称号和高级军衔。

总统在授衔仪式上表示，1990年10月25日通过的国家独立宣言是哈萨克斯坦的独立铺平道路的重要历史文件。

- 今年，我们首次在共和国日之际颁发特殊称号和高级军衔。我认为，这是合理的。你们是延续勇士祖先之路的军人。国土完整和国家和平是主权的主要价值，而你们在守护这一宝贵的价值。我们的军队和其他安全机构是国家统一的坚固盾牌。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，在当代复杂背景下，保障国家安全重要的任务。

-我们需要在所有领域保持钢铁纪律。若国家受到威胁，我们应随时准备反击。保卫祖国的边界，并维护其完整是每个公民的责任。我们必须明白这一点。确保国家安全是一项神圣的职责，也是一项崇高的责任。你们深切感受到这份责任，为巩固祖国的根基作出了巨大贡献。你们日以继夜地为保卫我们的祖国而服务。 首先，年轻士兵仰望你，以你们为榜样。因此，在不损害将军的尊贵名誉的情况下，保持军官的荣誉是非常重要的。-他说。

哈萨克斯坦武装力量最高统帅指出，对特殊和执法机构的军人和工作人员的奖励是对他们在保卫祖国方面的出色服务的高度评价。

-我们尊重每一位保护我们公民的和平生活与和平的人。在地缘战略日益紧张的背景下，强力部门的重要性增加了数倍。军队、执法和特殊部门是国家主权和领土完整的可靠支柱，以及社会秩序和公民安全的保障。-总统说。

托卡耶夫说，国家高度重视提高武装部队的战备状态，并为他们配备现代武器和装备。他还表示，为了维护神圣的独立、和平与和谐，将不断增强国防潜力，并改善所有强力部门的工作。

-为所有公民提供全面的社会支持，维护国家利益和社会稳定，将始终是国家政策的优先方向。强力部门的有效性首先基于领导人，也就是说将军们的职业水平。民众的生活、社会秩序、福祉和国家的可持续发展取决于你们的专业技能。-总统说。

隆重的授衔仪式后，托卡耶夫总统向授衔军官们表示祝贺，并祝愿他们工作顺利，身体健康。

【编译：小穆】