托卡耶夫总统致信祝贺习近平当选为中共中央总书记

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日致信祝贺习近平再次当选为中国共产党中央委员会总书记。

以下为贺信全文：

尊敬的阁下，亲爱的朋友!

​我衷心祝贺您在中华民族伟大复兴道路上的历史性事件——中国共产党第二十次全国代表大会的成功召开，继大会取得成果后，您再次当选党中央总书记一职!

当然，这次胜利证明了同胞们对您和您的明智和有远见政策的广泛支持。这些政策旨在加强中国政治和经济基础，提高其公众的福利，并提升贵国在国际舞台上的权威。

与此同时，我衷心祝愿中国在您的领导下达到更高的高度。

我热情地回顾您最近对哈萨克斯坦的国事访问期间与您进行的富有成效的谈判。我相信，会议期间就双边和多边议程热点问题达成的共识将为哈中合作提供新的动力。

我确认，我愿与您一道努力，进一步扩大我们两国永久全面战略伙伴关系，这已成为睦邻友好和不可动摇的友谊的一个生动例子。

借此机会，尊敬的主席先生，我祝愿您在一切努力中尽职尽责地服务和成功，并祝友好的中国人民幸福繁荣。

致以最良好的祝愿

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫

阿斯塔纳市

2022年10月23日