美国原油库存的增加导致国际油价下跌

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 —— 据外媒报道，国际油价10月26日反弹，回补早盘逾1%跌势。尽管行业数据显示美国原油库存增幅超过预期，但供应忧虑限制了跌幅。

北京时间16:37，NYMEX原油期货上浮0.23%至85.52美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.05%至91.69美元/桶。两市早先一度下跌逾1%。

美国石油协会(API)的最新数据显示，美国截至10月21日当周原油库存增加452万桶，远超市场预期的增加20万桶。原油库存增加加剧了对全球经济衰退将削减需求的担忧，但供应减少使价格在窄幅区间内交易。

SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes表示：

-OPEC+从11月开始减产，以及欧盟将从12月起对俄罗斯石油实施的新制裁措施(对价格而言)应该是积极的。

沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹周二表示，一些国家正在利用其紧急库存来操纵市场，而其目的本应是缓解供应短缺。这一评论似乎是批评美国总统拜登在11月8日中期选举前试图降低汽油价格而决定从国家紧急石油储备中出售石油。



