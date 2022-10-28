政府总理主持召开独联体政府首脑理事会大范围会议

哈通社/阿斯塔纳/10月28日 – 独立国家联合体政府首脑理事会大范围会谈28日在哈萨克斯坦首都阿斯纳塔市举行。

会议由哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持。

哈总理在会议中发表了讲话。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，作为独联体轮值主席国，哈萨克斯坦将在任期内就深化成员国各优先领域合作开展务实工作，并将特别关注经贸领域的合作发展。

哈萨克斯坦总理强调称，有必要高度重视独联体针对新挑战制定的联合应对措施清单。他表示，这份清单中，对促进相互投资、深化产业合作、简化海关监管、形成新的供应链和引入数字技术作出了明确的规范。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，作为轮值主席国，哈萨克斯坦积极推动开展了旨在确保独联体空间安全的系列工作，其中包括采取措施应对信息领域的威胁。同时，高度重视通过教育机构，保持各成员国之间在人文领域的高度互动。

- 总体上，哈萨克斯坦在2022年全面负责的完成了其作为独联体轮值主席国所制定的计划任务。- 阿里汗·斯马伊洛夫总结道。

会议期间，与会人员就在2023年于白俄罗斯举办第二届独联体成员国运动会进行了讨论，并商议了关于通过《合作预防和应对卫生和流行病学性质的突发公共卫生事件协议》等问题。

根据会议结果，与会各国政府首脑签署了多份文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】