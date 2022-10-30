托卡耶夫总统就首尔踩踏事故向韩国总统尹锡悦致慰问电

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫30日就首尔梨泰院严重踩踏伤亡事故向韩国总统尹锡悦致慰问电。

根据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统在慰问电中表示，惊悉韩国首都首尔发生踩踏事故，造成重大人员伤亡。

托卡耶夫总统在慰问电中，代表哈萨克斯坦人民以及其个人，向所有遇难者的家属表示哀悼和慰问，愿所有伤者早日康复。

- 在这样严重的悲剧性时刻，我国人民以及我个人愿与韩国人民分担痛苦，我们与韩国人民同在。- 托卡耶夫总统在慰问电中说。

据韩联社报道，首尔梨泰院一带于万圣节前夕的29日晚聚集数万人，因路窄人多发生踩踏事故。遇难者中女性为98人，男性为56人。警方已确认153名遇难者身份，并已通报遗属，正在核实剩下的1名遇难者身份。

哈萨克斯坦外交部30日证实，遇难者当中包括一名哈萨克斯坦女性。

韩国国务总理韩悳洙30日在中央政府首尔办公楼举行梨泰院踩踏事故紧急对策会议后表示，韩国政府指定今天起到11月5日为全国哀悼期，并将首尔龙山区划为特别灾难地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】