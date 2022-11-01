斯马伊洛夫出席上合组织成员国政府首脑理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫1日以视频连线方式出席上合组织成员国政府首脑理事会第21日会议。

哈萨克斯坦总理在讲话中强调，上合组织框架下的多边相互行动仍然是哈萨克斯坦政府的优先工作方向之一。

斯马伊洛夫同时还指出，尽管受新冠疫情影响，上合组织空间保持较高发展趋势。根据去年的结果，上合组织成员国经济增速由4%增至9%，而哈萨克斯坦与上合组织成员国之间的贸易量增长22%，达510亿美元。 哈政府总理表示，采取旨在保障食品安全的协调性措施至关重要。

- 哈萨克斯坦愿意凭借自己的农业潜力，对该领域做出贡献。这里的一个重要步骤是制定植物配种和种子育种领域的合作规划。这将有助于推动农业发展，为各成员国植物配种科学中心的合作开辟道路，对保障粮食安全产生积极影响。-他说。

此外，斯马伊洛夫呼吁各成员国为过境物流走廊发展共同努力。

- 阿克套港具有成为“印度-波斯湾国家-伊朗-哈萨克斯坦-俄罗斯”运输线物流枢纽的巨大潜力。目前，跨里海运输线保障欧洲、中亚和中国之间过境物流的作用不断增加。联合落实该领域将确保稳定的货物量和连续的运输量。-他说。

【编译：小穆】