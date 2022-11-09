专访蒙古国外长：发展与哈萨克斯坦的关系是蒙古对外政策的重要方向之一

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 – 2022年是哈萨克斯坦与蒙古国之间正式建立外交关系的第三十周年。在这一值得纪念的重要时刻之际，哈萨克国际通讯社对蒙古国外交部部长巴•巴特策策格进行了一次专访。

哈蒙计划合作建立生产清真食品的合资企业

记者：部长女士，蒙古与哈萨克斯坦之间建立外交关系到今年已经满三十年了。在这段时间当中，两国在政治和文化交流方面取得了哪些建设性的成果？

巴特策策格：在蒙古国的外交政策上，发展与哈萨克斯坦的关系具有重要的地位。两国传统的友好和合作关系在近几年得到了高速的发展，双方的高级别互动大幅增加。

蒙古与哈萨克人民自古以来就有着紧密的联系，今年更是哈萨克斯坦与蒙古国正式建立外交关系的三十周年。

乌兰巴托Фото:wikimedia.org

双方互相设立了外交机构。蒙古驻哈使馆于1992年在阿拉木图设立，并在2010年迁移至阿斯塔纳。而哈萨克斯坦驻蒙古国使馆于1997年在乌兰巴托开设。

过去的三十年间，两国之间组织了一系列高规格的相互访问，蒙古与哈萨克斯坦的相互关系正在以现代化的水平不断扩展。我们对两国当下的合作深感满意。

我们基于互信、尊重、国际法和自由市场原则的基础上，发展政治、贸易、经济和人文领域的合作。

记者：哈萨克斯坦共和国与蒙古国签署友好合作条约也已满29年。您认为，双方在这项协议的框架下取得的最主要的成就是什么？

巴特策策格：1993年两国总统共同签署的《蒙古国与哈萨克斯坦共和国友好合作条约》，是一项包含双边关系主要原则的文件。在这份协议的基础上，两国政府和机构间已经通过了大约 60 份协议和备忘录。其中，我想强调关于相互免签证制度和航空关系的协议。这些协议为我们公民的自由流动和商业关系的发展铺平了道路。

记者：从两国的统计数据可以看出，近年来哈蒙双边贸易额有所下降。对此，未来蒙方计划采取哪些措施重振双边贸易？

巴特策策格：近三年来受到新冠疫情的影响，以及当前的地缘政治和经济状况，特别是国际制裁导致的经贸、海关、运输和物流限制，不仅给蒙古和哈萨克斯坦的经贸合作带来了障碍和负担，也影响到也影响到了世界其他国家。

蒙古国海关区域Фото:sonin.mn

根据蒙古国最近3年的统计数据显示，2020年蒙哈双边贸易额为1940万美元，2021年为2110万美元，2022年前8个月为2040万美元。2022年前8个月的指标，蒙古国出口额为260万美元，进口额为1890万美元。这些指标并不令人满意。

在哈蒙双边贸易额中，来自蒙古国的出口占到了约13%。降低双边贸易关税和非关税壁垒的方法之一，是在年底前通过并落实《2022-2024年蒙古与哈萨克斯坦共和国经贸合作发展路线图》。该文件框架下包括了创建双边工作组、增加商品种类、出口征收增值税的产品、开设采用清真技术的肉类加工联合生产设施以及实施皮革、羊毛和羊绒制品生产项目等。

哈萨克斯坦-蒙古国经贸论坛 2019年Фото: primeminister.kz

蒙古国总统呼日勒苏赫在2019年曾以总理身份对哈萨克斯坦进行正式访问，期间明确了两国在工业、基础设施、粮食和农业、旅游等领域的互利合作。

蒙古国 戈壁 Фото dreamtour.su

通过加快政府间委员会定期会议的举行，以及全面落实其议定书中确定的相互协议，我们能够有效地重振双边经贸关系。此外，企业之间的直接合作将在扩大蒙哈经贸关系方面发挥重要作用。在国家的支持下，2018 年和 2019 年分别在乌兰巴托和阿拉木图组织了双边商务会议。在过去的两年中，由于冠状病毒大流行，我们无法以线下形式组织商务会议，但国家机构和私人商业机构之间的线上会议已经形成了定期举办的机制。今后，为了发展经贸关系，我们将努力通过举办包括两国制造商产品在内的展会和商务论坛，进一步加强合作。

在乌兰巴托举行的蒙哈政府间委员会第九次会议框架下，正计划举行商务会议，我相信哈萨克斯坦经济实体将会积极参与到这一论坛当中。

乌兰巴托Фото: img.tourister.ru

旨在促进双边贸易和消除贸易壁垒的工作不仅在蒙哈两国之间，也在蒙古国与欧亚经济联盟之间的合作机制框架下予以实施。通过落实由23项条款组成的蒙古国政府和欧亚经济联盟间2022-2025年合作发展计划，我们无疑将为蒙古和哈萨克斯坦之间的经贸合作做出贡献。

记者：哈萨克斯坦和蒙古国在联合国、亚欧会议、上合组织、欧安组织、国际原子能机构以及其他重要的国际组织框架内积极相互支持、共同推进各自的倡议。您对于亚洲相互协作与信任措施会议开始向国际组织转型有何评论

巴特策策格：根据哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议而于1992年成立的亚洲相互协作与信任措施会议今年庆祝了其三十周年。

蒙古国 对荒漠化的防治

蒙古国于2001年6月签署了《亚信成员国相互关系原则宣言》，自成为亚信成员国以来，一直定期参加在亚信框架内组织的会议和活动。例如，蒙古国定期参加亚信高级别会议和外长会议。

需要强调指出，蒙古是亚信负责环境措施的协调员国，并于 2011 年在乌兰巴托组织了一场关于防治荒漠化问题的专家会议。

我们支持亚信向国际组织转型，并积极关注这一进程的进展。

我想指出，蒙哈两国正在联合国等国际组织框架内，在维护国际和平与安全、促进经济社会发展、保护人权等领域开展积极合作。

察加努尔-乌斯卡曼公路的前景如何？

记者：阿斯塔纳至乌兰巴托航线和乌兰巴托至阿拉木图航线分别于2019年6月和2020年9月开通。在哈蒙政府间关于公路运输乘客和货物的国际运输协议框架下，2022年夏季双方恢复了乌列盖至阿斯纳塔和乌列盖至阿拉木图的旅客运输工作。未来是否有计划建立连接两国的新运输和过境路线？

巴特策策格：想要快速发展双边关系，特别是经贸合作，首先要解决交通物流关系问题。如您所说，由于两国政府的密切合作，两国航空关系已经恢复，客货运输有序开展。具体来说，«匈奴航空»公司于2021年3月开通了飞往哈萨克斯坦阿拉木图的包机航班，载客1854人次。自 2022 年 6 月以来，它每周执行两次定期航班。今年前8个月，有6833名乘客被运送到阿拉木图。此外，还有前往阿斯塔纳方向的包机。 但客流量相对较低，2021年为651人次，今年8个月单程运输134人次。

就哈萨克斯坦而言，斯卡特航空公司在新冠大流行之前运营定期航班。但是，由于大流行该航班被取消。哈萨克斯坦方面对货运和客运航班保持开放。

就新航线而言，乌兰巴托-科布多-阿斯塔纳-科布多-乌兰巴托航线由匈奴航空公司负责运营，计划从2023年夏季开通运行。经科布多转机是为了满足市场需求，避过节省运输时间。

相信在疫情结束、形势完全正常化后，上述航班的全面组织将带动政治、经贸、人文等合作的可持续发展。双方在航空货运和客运服务确实有进一步发展的潜力，这一点我们非常有信心。特别是，不仅在两国之间，而且在中国、亚洲和欧洲之间，都有增加货物运输的巨大机遇。

记者：修建两国之间跨越东哈州边境的直达公路问题已经讨论了很长时间，但目前还没有看到实际结果。对于察加努尔（蒙古）-塔山塔（俄罗斯）-里德（哈萨克斯坦）-乌斯卡曼（哈萨克斯坦）方向的公路的开通，以及其前景方面，您有何看法？

巴特策策格：蒙古国政府正致力于在西部地区建设连接联通俄罗斯和中国的干线公路，该公路将在2022年年内实现通车。在这种情况下，我们对开通一条连接哈萨克斯坦的公路的兴趣保持不变。我们认为，为广泛利用过境运输机会，包括使用察加努尔（蒙古）-塔山塔（俄罗斯）-里德（哈萨克斯坦）-乌斯卡曼（哈萨克斯坦）线路，共同寻找最短和最佳的物流路线，不仅对我们两国有利，而且也符合俄罗斯和中国的利益。因此，为了实现上述公路线路的落实，双方应与俄罗斯方面开展合作。

留学生互换将持续开展

记者：2022年7月，蒙古国总统呼日勒苏赫颁布了一项关于尊重成吉思汗形象的法令。今年还将在乌兰巴托开设成吉思汗的博物馆。为了宣扬和供奉蒙古人民的主要精神支柱、令世界骄傲的成吉思汗，蒙古国领导人还采取了哪些其他措施？

巴特策策格：数百年来，蒙古人崇敬成吉思汗，崇敬他的形象，崇敬他在世界历史中的地位，崇敬他创立的大蒙古国的遗产，并希望能够将这种文化用更加丰富的、良好的方式传达给世界。

蒙古国成吉思汗博物馆Фото: mongolnow.com

蒙古政府正在开展建设工程，将成吉思汗的出生地打造为历史旅游区。今年10月开馆的«成吉思汗»博物馆中，展示了成吉思汗所建的帝国、属于蒙古贵族的装备、蒙古历史文物，以及与成吉思汗和蒙古王公贵族有关的纪念碑等。

蒙古国成吉思汗博物馆 Фото: mongolnow.com

此外，今年我们的目标是创建一个国际协会，将成吉思汗的研究推向国际水平，并发展参与方之间的合作。

我们与法国南特历史博物馆合作，正在筹备2023-2024年在国际层面举办成吉思汗及其帝国历史遗迹展览。

被视为成吉思汗的诞生地和大蒙古国历史的发源地的不儿罕合勒敦山及其周围的圣地，已经在2015 年 6 月的联合国教科文组织世界遗产委员会第39届会议上被列入世界遗产名录。在这一文化遗产范围内的成吉思汗遗产和历史价值的推广和研究开发项目正在实施当中。

成吉思汗骑马雕像 世界上最高的骑马雕像Фото: wikipedia.org

此外，根据蒙古国政府2019年4月10日的决议，成立了成吉思汗遗产文化研究所，负责将成吉思汗研究作为蒙古学的一个分支进行发展。我们还开展了旨在推动这一研究的一系列涵盖各个领域的工作。

记者：哈萨克斯坦高校在蒙古国开设分支机构的可能性方面，您有什么看法吗？

巴特策策格：在社会主义时期，有许多蒙古青年前往哈萨克斯坦接受教育，并带回了许多高质量的知识。2019年，时任蒙古国总理的呼日勒苏赫对哈萨克斯坦进行正式访问期间，签署了《教育文献和科学学位互认协议》和《2008年教育领域合作协议修订和修订议定书》。根据这些协议，蒙方每年招收5名哈萨克斯坦公民，哈方最多招收25名蒙古过公民进入各自的高等教育机构，这种留学生互换机制为两国教育领域的合作做出了重要贡献。凡符合蒙古相关法律和专业组织要求的外国大学，都有在蒙古开设分支机构的充分机会。我国的教育制度建立在自由竞争的原则之上，出于这个原因，符合上述要求的有竞争力的哈萨克斯坦高等教育机构有充分的机会在蒙古国开展教育活动。

哈蒙两国签署合作协议Фото: new.dosfarm.kz

记者：众所周知，居住在蒙古西部地区的哈萨克侨民是促进双边关系的«金桥»。 在此背景下，为及时、积极解决两国领事关系方向的复杂工作，部长对哈萨克斯坦共和国在蒙古西部开设领事机构问题有何看法？

巴特策策格：截至2022年上半年，有579名哈萨克斯坦公民在蒙古国学习、工作和长期定居生活。在此期间，有7245人次来的哈萨克斯坦公民入境我国，有3335人次的蒙古国公民访问哈萨克斯坦。哈萨克斯坦向我们提议在巴彦乌列盖地区开设名誉领事馆。近期，两国关系与合作更加活跃，访问两国的公民人数也在不断增加。对此，我方正在积极考虑哈方提出的问题，并将会作出积极的回应。

记者：感谢您接受采访！

【编译：木合塔尔·木拉提】