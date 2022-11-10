哈萨克斯坦或将设置入籍国语考试机制

哈通社/阿斯塔纳/11月10日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫10日表示，申请加入哈萨克斯坦国籍的人员必须通过国语测试。

政府总理在参议院（议会上院）全体会议结束后接受记者采访。有记者就出台法律拒绝向不懂国语人员授予哈萨克斯坦国籍的可能性向政府总理提问。

-目前正在考虑对相关法律条款进行修改。拟定修改条文有待政府商议批准。总的来说，政府支持新的规范。我们认为有必要对相关条款进行修改。-他说。

他指出，修正案是在国际经验的基础上准备的。

-在很多国家，掌握国语和了解国史被认为是获得该国国籍的必要条件，并要求申请入籍人员要求通过相关考试。在德国、土耳其、加拿大、俄罗斯等国家就有相类似的要求。这些要求有助于新入籍人员能迅速适应这个社会。因此，我们认为有必要设置适当的考试机制，即申请入籍人员必须符合相关要求。-他说。

政府总理表示，这些要求可能不适用于某些类型人员。

-这些要求并不适用于哈萨克族裔人士和未成年人，以及可根据国际条约以简化程序获得哈萨克斯坦公民身份的人员。如果有近亲居住在哈萨克斯坦，或者配偶是哈萨克斯坦公民，以及对国家发展作出重大贡献，这类人员也可以以简化的方式加入哈国国籍。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

据他介绍，在完成政府商议批准程序之后，该修正案将很快提交至议会审议。

据此前报道，哈萨克斯坦拟立法禁止不懂国语人员获得哈萨克斯坦国籍。

【编译：阿遥】



