美国首都华盛顿将开设一所哈萨克学校

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 – 美国首都华盛顿将开设一所哈萨克语学校。对于开设这所学校的原因，积极推动这一事务的人士表示，这是由于在当地生活的哈萨克斯坦侨民希望自己的孩子们能够更好地掌握自己的母语。而且抱有这样想法的人群正在与日俱增。

据哈萨克斯坦国家电视台报道，美国哈萨克侨民联合会正在采取多种措施，为生活在美国的哈萨克人后代提供包括母语教学等内容的服务。

旅美哈萨克人每年一次的大型聚会活动，在因新冠大流行而中断了三年后，于日前重新得以组织举办。

实际上，这一聚会不仅仅是哈萨克侨民们之间单纯的郊游和野餐，更是相互支持和提供帮助的重要活动。尤其是在具有多元文化的美国社会中，如何让自己的孩子们能够保持哈萨克文化认同，是许多旅美哈侨非常关心和希望得到社群支持的问题。

旅美哈侨联合会负责人达尔汗·努尔马哈穆别特说：

- 现在，有很多五到六岁的孩子，想要学习哈萨克语。我们正在从哈萨克斯坦订购教材。让孩子们掌握母语，这是我们的一个首要目标。守护住语言和文化根基。我们希望我们的后代能够知道自己从何而来，知道自己古老的家乡在哪里，清楚地知道自己并不是一个没有文化根基的人，记住自己是一个哈萨克人。

除了开设哈萨克语学校以外，侨民联合会的成员们还计划建立一个名为《Balausa》的基金，以及传播民族文化艺术的冬不拉乐团。

哈萨克斯坦驻美国大使馆也表示，将为当地侨民开展相关的民俗文化教育活动提供必要的支持。

哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹·阿什克巴耶夫说：

- 我们与同胞基金正在制定一些计划。在美国，哈国驻美使馆就是所有旅美哈侨的家，每一个生活在美国的哈萨克人，都是我们的家人。

哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔·玛高因说：

- 移民和旅居他国生活工作，对于任何一个国家和族群而言都是非常正常和客观存在的现象，没人能阻止，也从来不是一个应该被批判或者褒扬的事情。但重要的是，在外国生活的哈萨克人，应该设法保留自己的语言文化和民俗传统，培养自己的后代对哈萨克精神的传承。

据统计，上世纪六十年代，全美国境内仅有不到20个哈萨克家庭旅居生活。而在现在，生活在美国的哈萨克人数量已经超过了10万。其中有一部分是来自土耳其、蒙古和中国的血亲同胞。

旅美哈侨主要分布在纽约、迈阿密、洛杉矶和芝加哥等城市。

【编译：木合塔尔·木拉提】