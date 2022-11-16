自韩国来哈定居的家长对首都学校的教育水平赞不绝口

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 – 从韩国移民至哈萨克斯坦的学生家长，对首都阿斯塔纳的学校教育治疗予以了高度评价。

据哈萨克斯坦教育部消息，金容熙（Ким Ёнхи）带着三个儿子从韩国首都首尔移居至哈萨克斯坦首都阿斯塔纳生活。金容熙的三个孩子均就读于首都第91普通中学，其中，长子读11年级，次子4年级，最小的孩子读2年级。

- 让我感到惊讶的第一件事，是这里为孩子们免费提供所有的教材和练习册。与韩国的教育相比，这里从小学开始，就安排了三种不同语言的教学课程，这点让我非常满意。在三门主要的语言课程外，学生还可以再选择一门语言课程作为选修。在韩国，小学阶段学生学习的只有韩语和英语，而在这边，能选择的机会更多一些。- 这位三个孩子的母亲说。

根据这位家长的说法，她来到首都定居时，面临为孩子选择公立或者私立学校的问题。考虑到公立学校会更多的受到国家教育部门的监督，她最终选择了这所公立学校。

- 选择学校的另一个主要因素是——教师。因为，孩子的成绩与教师、孩子和家长的合作密切相关。学校的教师们热情的迎接了我的孩子们。他们三个人都刚刚开始接触和学习哈萨克语和俄罗斯语，学校的老师们非常关心孩子们的学习，竭尽所能的为他们掌握语言知识提供了指导和帮助。教师们对每一个孩子都如此关心，让我非常高兴。我对孩子们在这里的学业进步感到非常满意。-金容熙（Ким Ёнхи）说。

【编译：木合塔尔·木拉提】