托卡耶夫在竞选总部听取民调结果

哈通社/阿斯塔纳/11月21日--周日晚间，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫前往总统竞选全国公共总部，听取了开放社会（Ашық қоғам）区域研究所布的哈萨克斯坦非例行总统选举初步出口民调（Еxit poll）结果。

出口民调结果公布后，托卡耶夫对总部成员发表演讲，并指出此次选举活动具有历史意义。

-此次选举活动无疑将在我们的历史上留下浓重一笔。出口民调初步调查结果已公布。当然，我们在等待选举的最终结果。然而，可以肯定的是，人民对我及今晚在场的所有人都给予了极大的信任。人民的信任高于一切。因此，我们决不能辜负人民对我们的信任。-托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，建设强大国家，必须先建立正义。没有正义，改革无从谈起。

托卡耶夫对人民联盟给予他的高度信任表示感谢。

-我感谢公共总部、个人全权代表和志愿者。你们走遍了全国各地，足迹遍布了最偏远的地区。你们出色完成竞选工作。我将永远铭刻于心。今晚的胜利属于我们大家！-托卡耶夫。

托卡耶夫称，选举是依法有序进行的，所有总统候选人都获得了平等的机会。

-他们自由访问全国各地，广泛接触选民，开展竞选活动。没有人受到限制。每个选民都能作出自己最自由的选择。可以说，此次总统选举是以公平、公开的方式进行的。-托卡耶夫称。

托卡耶夫表示相信总统选举标志着一个全新政治时代的开始。

-我们将全面、准确地实施宪法改革。我们将实现向新的政治制度过渡。我们将从根本上改变经济。我们将增加人民的福利。我们需要团结才能把这些事情做好。因此，我呼吁所有人都要团结起来。-托卡耶夫说。

最后，托卡耶夫呼吁大家共同建设一个崭新的、公正的哈萨克斯坦。

【编译：阿遥】