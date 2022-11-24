托卡耶夫总统呼吁寻求解决乌克兰冲突的和平手段

哈通社/埃里温/11月24日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫呼吁寻找通过和平手段解决围绕乌克兰所爆发的冲突的道路。

据总统府新闻局消息，11月23日，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在出席于亚美尼亚首都埃里温召开的集体安全条约组织集体安全委员会会议时表示：

- 谈到有关乌克兰的问题，我认为现在是时候以集体联合的形式寻求和平方案了。任何一场战争，最后都会通过和平谈判的方式结束，应该利用一切可以实现和解的机会。伊斯坦布尔的谈判曾经带来了希望，但由于各种因素，协议没有实现。我们绝不能允许俄罗斯和乌克兰人民之间的兄弟情谊，因持续数十年，甚至数百年的恩怨而相互疏远。

根据此前报道，集安组织集体安全委员会于11月23日在亚美尼亚首都埃里温举行元首会议。

会议对国际和地区安全的热点问题，以及就如何改进集体安全条约组织的危机应对系统等进行了讨论。

本次会议的议程还包括签署一系列涉及为维和部队配备现代武器装备、联合组建集体安全条约组织辐射、化学和生物防护和医疗保障体系，审议集体安全条约组织2023年预算等。

【编译：木合塔尔·木拉提】