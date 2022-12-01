外交部对话平台讨论刑事司法改革进展

哈通社/阿斯塔纳/12月1日--据外交部消息，隶属外交部的协商咨询机构—人文维度对话平台2022年年终会议讨论了刑事司法领域改革问题。

外交部副部长罗曼·瓦西里恩科在致辞中指出，2022年发生多个重大事件，成为哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的旨在使国家生活进一步民主化的全面政治改革催化剂。哈萨克斯坦每年都在采取一致和有效的步骤，以确保建设一个公正法治国家，使人民福祉和尊重人权成为神圣不可侵犯的价值。通过公民社会和权力机构的协同作用，将实现一个共同的目标，即确保公民的权利、自由和经济福祉不受侵犯。

最高检察院、最高法院和司法部、内务部代表出席会议并发言。

四位最高检察院代表详细介绍了根据经合组织成员国之经验，在执法机构之间明确分权的基础上，逐步推行三层刑事诉讼模式的情况。

司法部代表表示，该部法律草案办公室对刑法和刑事诉讼法进行逐条分析，以确认和筛选妨碍司法公正的无效、冲突、差异条款。

最高法院代表指出，司法审判系统改革的主要目标是进一步提高民权法律保护力度，确保公民权利得到有效司法保护，并建立一支高素质的法官队伍。

在随后展开的自由开放和建设性的对话中，民间组织和国家当局代表踊跃发言，积极参加讨论，并就如何进一步改进刑事司法程序和消除现有的缺陷等问题提出了宝贵意见和建议。

参加会议的还有，议会议员、总统直属人权委员会秘书、最高法院、宪法委员会、人权专员办公室、相关部委和非政府人权组织代表，以及来自联合国开发计划署、欧安组织、欧洲联盟、美国国际开发署和美国、加拿大驻哈大使馆等嘉宾。

【编译：阿遥】