塔玛拉·杜伊谢诺娃：精准帮扶将发生本质变化

哈通社/阿斯塔纳/12月5日—哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃5日在马吉利斯（议会下院）政府时段上介绍了社会法典草案主要内容。

塔玛拉·杜伊谢诺娃指出，《社会法典》是制定新的社会公共政策的基础，其主要目的是为提升和改善哈萨克斯坦家庭福祉创造基本条件。其顺利实施，将形成国家、企业和公民之间新的社会契约。

-在制定《社会法典》过程中，我们全面研究了国际经验，并以《欧盟社会法典》结构为蓝本，同时考虑到了我国的具体情况。法典草案由共分5部分19章267条。首个增补内容是家庭数字卡的引入。它是在国家机构现有信息系统大数据基础上形成的。-部长说。

据她介绍，家庭数字卡系统收录了630万个家庭，即1940万公民的信息。

-利用联合国开发计划署推荐的阿尔基尔—福斯特模型，我们确定了每个家庭的福祉程度，并将其分为5类。在此基础上，我们对社会政策对提升家庭福祉的贡献率，即其有效性进行了全面评估。同时，确认了每个家庭及其成员需要何种类型的国家援助。-塔玛拉·杜伊谢诺娃说。

她指出，家庭数字卡将成为确定国家社会公共政策中长期目标和优先方向的主要手段。

-首先，精准帮扶将发生本质变化。此后，精准帮扶将被视为可以帮助家庭或公民摆脱困境的针对性援助措施。其次，为当前社会契约增设了新的内容，即加强了各方的责任。如果说国家有义务提供精准帮扶，那么个人或家庭同样有义务采取务实措施，以摆脱困难的生活境地。-她说。

【编译：阿遥】