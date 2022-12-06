开启哈萨克斯坦与希腊合作新前景

哈通社/阿斯塔纳/12月6日--在庆祝哈萨克斯坦和希腊建交30周年之际，希腊外交部部长尼科斯·登迪亚斯抵达阿斯塔纳，这是双边关系历史上希腊外长第一次对哈萨克斯坦进行正式访问。

访问期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见尼科斯·登迪亚斯。希腊外长感谢有机会就双边和多边合作交换意见，并指出哈萨克斯坦是能够保障区域稳定的中亚地区最大和最重要的国家， 希腊愿与哈萨克斯坦进一步加强互利合作。

同日，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德和尼科斯·登迪亚斯举行了大范围会谈，期间双方讨论了双边合作现状和展的前景，就全球和区域热点问题交换意见。

穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，希腊是哈萨克斯坦在南欧的重要政治和经济伙伴之一。相信登迪亚斯外长对哈萨克斯坦的正式访问将进一步推动阿斯塔纳与雅典在双边多边框架内全面合作的继续深化。

双方对哈希两国商界理事会成立并运行，以及哈希政府间经济技术合作委员会第五次会议成功举行表示欢迎。近年来，哈萨克斯坦和希腊之间的双边贸易关系呈积极趋势。2022年前十个月，双边贸易总额达14亿美元同比增长28%。

双方强调了居住在哈萨克斯坦的一万名希腊侨民重要作用，他们在两国之间起着桥梁作用。目前，旨在支持保护希腊传统习俗的Filia（希腊语为友谊之意）协会在哈全国17个州市开展活动。

会谈结束时，两国外交部签署了外交人员培训合作备忘录。

【编译：阿遥】