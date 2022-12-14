总理：国民期待政府带来切实的变化

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 – 政府总理阿里汗·斯马伊洛夫14日早晨主持召开了政府工作会议。会议就有效落实12月12日的政府扩大会议期间，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统下达的各项指示的相关举措进行了讨论和安排。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在会上指出，今年哈萨克斯坦完成了宪法修订，并进行了非例行总统大选。妥善的完成哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统针对未来7年制定的竞选大纲中提出的各项计划，是当前政府的重要任务之一。

总理强调，哈萨克斯坦民众期待政府能为这个国家带来具体的、有效的变化。

- 我们有着明确的方向，那就是基于«公正的国家-公正的经济-公正的社会»原则的形成全新的国家政策。为了实现这一目标，我们需要采取一切可行的、应该实施的措施。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

总统还着重指出，总统在12日的会议上提出了一项严肃的问题，即«本届政府还能否以现有的结构进入新的一年？»并等待着政府拿出能够看得见的回答。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，作为政府总理，他将为落实总统的指示竭尽全力，而所有政府内阁成员也将肩负各自的责任。

- 我们的工作成效，必须能够被哈萨克斯坦人民切身的感受到。这是一个很高的要求，如果在座的各位当中，有谁认为自己无法胜任这项任务，就请马上让出自己的位置！- 他说。

总理强调，只有那些能够以国民的幸福为本，敢于肩负起责任并果断的做出决定的人，才能在政府中拥有一席之地。以这样的成员构成，政府才能高效的实现最终的目标。

总理在会上指出，为有效的落实相关的任务，已成立了一个专门的指挥部，其成员包括中央直属机关和各地区第一负责人。指挥部将定期召开会议，由各地区第一责任人汇报各项措施的执行进度。

【编译：木合塔尔·木拉提】