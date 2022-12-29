总统出席参议院会议 强调将持续推动全面改革

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日出席了参议院（议会上院）全体会议。

会上，参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫宣布了会议讨论议程，并举行了表决。

随后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向与会的参议院议员们发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出，当前我国政府面临的主要任务，是保持国家的稳定和安全，确保哈萨克斯坦顺利的向着光明的未来发展前进。总统强调，明年哈萨克斯坦将继续推动各个领域的全面改革。

- 今年我们的国家一度遭遇了巨大的危机，但我们最后成功的渡过了所有的艰难险阻。在各个领域，我们都采取了系统的改革措施。在三年半前启动的政治体制改革，在今年得到了大踏步的延续。改革进程的规模得到了扩大。通过全国对话实施这些变革对我们而言相当重要。也正因为如此，议会的作用在其中尤为突出。所以，作为国家领导人，我极为重视和关注即将举行的议会选举。这一选举，必须在我国法律的规范下，公开公正的举行。- 托卡耶夫总统说。

与此同时，托卡耶夫总统强调指出，当前我国公民参与国家管理事务的可及性正在不断地、逐步的提升，通过宪法改革，哈萨克斯坦已经实现了大量的变化。

- 我们将国家体制转向了拥有强大议会的总统制共和国。总统的亲属被禁止担任政府高级职务，而总统自己，在担任这一职务期间，不得隶属于任何一个政治党派。我们通过法律明确了这些要求。国家元首将与所有的政治力量保持距离。今后，总统的任期被限制在7年一届，并且不得连任。也就是说，最高权力此后将不会长期被一人把持，这项职位的拥有者将定期得到轮换，政治进程将是公开的，政治制度将是稳定的。一系列权力从总统手中移交给了议会，从中央手中移交给了地方。我们引入了混合选举制度，提升了议会的作用和地位。我们还简化了政治党派的组建程序。这一系列的变化，都通过宪法修正案被写入了宪法当中。今年我国举行了全民修宪公投和总统大选。国民对改革予以了支持，并积极参加了投票。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，他始终高度关注人权领域，并指出近几年来哈萨克斯坦在这一领域取得了卓有成效的进步。

- 我们彻底废除了死刑，加强了对于家庭暴力犯罪行为的惩罚力度，并对司法领域开展了一系列的改革。法律至上，以及法官的独立地位，是改革中关注的重点。我再次重申，保障公正与法治，是国家的首要责任。全社会期待我们能够说到做到。因此，今年完善人权保护体系的工作将继续进行下去，人权事务专员被授予了宪法保障和豁免权地位，总检察长的执法权力得到了增强。宪法法院的建立，是其中最重要的一步，该机构将从新年起开始工作。它将确保宪法的内容，得到严格的遵守和执行。我相信，宪法法院将在保障公民合法权益和自由方面，发挥重要的作用。- 国家元首说。

总统认为，这些措施将为公民依法保护自己的合法权益和自由提供巨大的可能性。宪法法院的此类模式，在许多发达国家已有先例，并且能够帮助巩固宪法的权威性。

- 经常接收公民关于自己宪法权利受损的申诉的总检察长以及人权事务专员，也能够得到宪法法院的支持。今年11月，参议院通过了《关于宪法法院法》，改法明确了宪法法院的工作制度和程序原则。目前，对宪法法院机构改革工作接近完成。- 国家元首说。

托卡耶夫总统指出，宪法法院在人事安排方面应遵循延续性，并强调新机构的执掌者将肩负起艰巨的任务。因此，托卡耶夫总统提名埃尔维拉·阿布勒哈斯穆克兹·阿兹莫娃担任这一职务。

- 埃尔维拉·阿布勒哈斯穆克兹是一位富有经验和学识的专业人士，熟知立法和国际法领域的工作。她在司法部从事工作已有20年以上的时间，从一名普通的司法工作者，一路做到了副部长的高位。从2019年起，她一直担任人权事务专员的职务。我希望各位议员能够支持其卸任人权事务专员职务，转而担任宪法法院的院长。- 国家元首说。

在随后的公开投票中，参议院议员们对总统提出由埃尔维拉·阿布勒哈斯穆克兹·阿兹莫娃担任宪法法院院长的提名，予以了支持。

总统同时提名阿尔图尔·耶尔梅克吾勒·拉斯塔耶夫担任人权事务专员，这一提名也获得了支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】