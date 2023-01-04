叶尔兰·卡林：今年国内政治议程将由总统设定的政治改革方向所决定

哈通社/阿斯塔纳/1月4日--哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林日前通过其个人社交媒体表示，今年国内政治议程将由总统设定的政治改革方向所决定。

-和去年一样， 2023 年的政治议程将由总统设定的政治改革方向所决定。首先，这涉及到继续切实落实修宪全民公投结果。从今年年初开始，一个全新机构—宪法法院—开始运作。随着人权事务专员和总检察院宪法地位重新确认，以及支持社会弱势群申诉专员一职的设立，保护公民基本权利的全新系统将形成完毕。-他说。

他同时表示，与选举立法和选举制度有关的一些新变化于 1 月 1 日正式生效。

-单一选区和相关选举委员会组建进程已经开始。地方选举委员会的成员将以专业方式长期行使其权力。这将有助于选举程序质量的提高。今年，始于 2022 年秋季的新选举周期将继续。1月14日，将举行参议院（议会上院）选举，随后将根据国家元首关于逐步重置政治制度的计划，在今年上半年提前举行各级马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举。必须指出的是，即将到来的选举活动将在全新的规则和规范下进行。-他说。

据他介绍，从今年起，具有地区意义的城市和县城领导人直接将在试点基础上进行。

-乡长队伍更新将继续进行。计划对350多个村镇和乡村行政长官进行直接选举。这些选举将涵盖农村地区一千多个居民点。因此，与去年相比，2023年将充满国内政治事件。最重要的是，总统提出的现代化规划将继续落实下去。这将成为2023年政治议程总基调。-叶尔兰·卡林说。

【编译：阿遥】