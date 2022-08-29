呼楠拜·努尔哈斯木作品：阑尾手术杂记

频繁的腹部疼痛使我历经了二十六年漫长的«磨难»，在那个特殊年代，虽然在县、地区、州、省级医院诊治，大多数被诊断为：«十二指肠溃疡、胃窦脱落、胃下垂、浅表层胃炎……»。西药、中药、民族土方、地方良方用了不少，也住过医院，但病情依然是或重或轻，始终未能完全摆脱或彻底的奏效。

还清楚地记得八四年盛夏，母亲专门为我熬的那壶«鲜汤«。«孩子你为胃病吃尽了苦头，这是我根据哈萨克民间医师的传统秘方煎熬的，具体成分你就别操心了，治病要紧，赶紧喝下去，很可能一了百了哦»。听了母亲的劝导我感慨万分，看了看茶壶里的汤，又嗅了一嗅只是略带一点海鲜味。我当时以为是带鱼汤，后来才知道原来是蛇汤。母亲为我盛了一大碗递到了我眼前，我接过碗«咕咚、咕咚»几口就见了碗底，母亲满意地笑了，我也长长地打了一个嗝，感觉心里舒坦多了。数日后，我脸色有了大的好转，也精神了许多，腹部的疼痛渐渐消退了。父亲见了很十分的高兴，因为家里现在迫切需要一个壮劳力哦。我们家的男人在明媚的春天翻地、种洋芋、种油菜、甜菜、韭菜、香菜、胡萝卜、卷心菜、果树、白菜甚至烟草都种过；酷热的夏天便开始牧区最为繁重的打草、堆草、拉草工作；在天高气爽的金色秋天开始割柳条、芨芨草、编抬把子、编筐子、打做扫雪的大扫把；在寒气袭人的冬天就开始用爬犁拉羊粪（牧家肥）、煤炭、木柴准备过冬的积蓄，一年四季总是见缝插针、忙个不停。

再后来，经过母亲的周旋我被安置在牧场小学当汉语、美术教师，这为我以后上大学奠定了基础。皇天不负有心人，1985年我终于考上大学并在1988年留校工作了，当时留校工作是我们很多同学三年的夙愿。留校的第一天起就被任命为八八级汉语专业二班的班主任，并且为该班讲授《汉语会话》、《基础汉语》等课程。作为青年教师我热爱本职工作，几乎每天穿梭在教室、宿舍、食堂之间。为我的学生学习、生活忙碌时，不久腹部疼痛的老毛病又一次登台亮相，甚至发展到了迈步走路、举手在黑板上写字都痛的程度。但是早已习以为常的我依然照常上班、讲课、批改作业、检查宿舍……有一天下午刚下课，腹部疼痛到了难以忍受的地步。出于无奈我便求救于同事阿纳克老师：«快点把我送到医院去吧！我已经受不了了。»阿纳克老师听了顿时乱了分寸：«啊！真的…有那么…严重…吗？那…我去…找车吧»。不一会，阿纳克老师找来了学校拉煤的解放牌翻斗汽车，我们也顾不了那么多，在阿纳克老师搀扶下好容易爬上了驾驶室，郭守义师傅开着车在凹凸不平的土路上奔驰，车厢后面紧紧追来一股淡黄色的尘埃。我紧紧地按着腹部疼痛的部位，艰难的向医院奔去。

大概走了近半个小时，我们来到了奎屯仅有一家医院——伊犁州奎屯医院，在阿纳克老师的搀扶下我们走进医院，先挂号、验血还拍了X光，最后拿到值班医生那里，医生说：«检查的结果是都正常»。医生当看到我疼痛得都成C型。就吩咐阿纳克老师先办理住院手续，而后作系统检查。当天从乌苏也来了一个女孩，可她腹部疼得都弯成丁字状。医生也建议她住院观察。我们办完住院手续住进了病房。病房里人并不多，过了很长久有一位50出头的大夫来到我们病房，看到躺在床上的我问：«怎么啦！»我低声下气地回答：«腹部疼痛难忍，会不会是阑尾炎？»。医生问：«多长时间了？家里人有没有得过什么病的？»«父亲得过阑尾炎»我说道。«你躺下，我给你检查一下，这里疼吗？这里呢？侧过身去，把腿伸直»，医生一边说，一边了解情况。医生再次让我迎面躺着，让我弯曲双膝，他慢慢按住腹部一直轻轻地往下按，一边问：«这里疼吗？这里哪？»。我有气无力地回答：«不疼，不疼，哦！疼！疼！疼死我了！»时，医生压得很重的手突然一松，那一直疼痛的部位发生了剧烈的疼痛。忍不住发出：«哎呦、哎呦»的凄惨声。医生肯定地说：«慢性阑尾炎急性发作，必须立刻做手术»。听到消息我已经没有任何表情了，脑子里一片空白。医生走过去私下给护士交待这什么。一会儿护士拿来手术方案书要求家长签字。我给身边的阿纳克老师嘀咕：«家长还在千里之外，就算三天三夜也赶不到啊！»阿纳克老师更是茫然、不知所措、愁眉苦脸。护士急了：«医生交代过病人马上得进手术室，家长不签字那是不行？»。看来医生、护士动真格啦，我无奈哀求阿纳克老师：«阿纳克你是我同事，又时室友，你就代表我们家长签了吧？手术不能耽搁»，阿纳克胆战心惊地问道：«那样行吗？万一有什么三长两短我该怎么办？»。护士开口了：«没那么严重，只是履行手续而已»。阿纳克老师依然很害怕，但也没其它办法一会看看我，一会看看护士，抖着手在手术方案上写下了歪歪扭扭的三个字——阿纳克。

年轻美貌的护士们让我把皮带揭开，把裤子往下麻，我自然感到难为情。护士微笑着说：«哎！大哥快一点好不好？医生都在手术室等候你的大驾呢，大男人怎么这么婆婆妈妈的！»我闭上眼睛不管他三七二十一，解开皮带把裤子往下麻了一下。«再往下，再往下一点»护士急促的声音似乎在给我开玩笑，我又往下麻了一下，这一下力度稍大了一点，几乎把宝贝都要露出来了，«好了！好了！再嘛就什么都暴露了，»护士«嘿嘿嘿»地笑着，手脚麻利地的掀开衬衣把细嫩的肚皮给亮了出来，用刀片刮除了需要做手术处的汗毛、抹了酒精，然后抹了碘酒，然后吩咐赶快到手术室门口等候，我们起来到手术室已经是下午七点多了。

我和阿纳克老师在手术室门口候着，手术室门前除了我没有他人，几分钟后我被一名护士带进手术室，手术室里的各种仪器、灯光、医生、护士、器具使我感到眼花老乱、心里不由得产生了一丝恐惧。有一个护士上来嘱咐：«快点上手术台躺下，手术已经准备好了»。我还是不情愿地磨磨蹭蹭地躺到了手术台上，几个护士立马将我的两个手用皮带紧紧地扣在两边、两条腿也被牢牢地扣在了一起。那美貌的护士再次亮出了我的肚皮，用中间露有圆融洞的单子罩在了我身上，我的视线也被完全给隔开了。医生护士忙里忙外地做着准备，拿来一盘盘刀啊、剪子啊、镊子啊什么的。一个带着大口罩、双手戴着橡皮手套、头上戴着白帽子的医生走到我身边说：«手术就要开始了，我们没有给你打全身麻药，只打了微量的局部麻药，因为你是教师是脑力劳动者，麻药多少会对大脑有影响，请你坚持，配合我们的手术»。«那我就拜托您了医生，我一定会好好配合你们的»我嘴上这么说着心里却打着鼓。眼看手术就要开始了，为了转移我的注意力尽量不去想眼前的手术，我把视线转移到了悬在上方的各种灯具，又看看手术室里各处摆放的钟表、柜子、仪器、设备什么的，尽量不去想手术这两个字眼。但与此同时每次放在我肚皮上同时和我的肉体接触的的柔软的棉花、纱布、凉飕飕器具我都能清楚的感觉得到。医生最后一次告诫：«手术正式开始啦！坚持！像男人一样坚强些哦»。我说：«好的»。紧接着医生用手术刀在我肚皮上划了一刀，没想到竟然没划开，医生第二次就不那么客气啦，将刀尖重重地戳进肚皮然后刺溜一声我的肚皮终于被划开了，被划开的肚皮时不时地感觉到火辣辣的疼还是辣我也搞不清除了，医生用镊子、钳子什么的夹住肉皮往两边翻开固定，然后紧接着又划了一刀划开了内膜，这下似乎五脏六腑都暴露了一般，肠子不住地发出«咯吱咯吱»地蠕动声，仿佛两个气球相互摩擦声不断。这是我们平时感觉不到的微妙变化，这一切都是我在头顶上悬着的一盏没打亮的灯泡上看到的反光景观。医生说：«手术很顺利，下面我们要找到并且切除阑尾部分，肯定会痛一点，也可能是最疼的一关键，请你务必坚持一下，好吗？»我点了点头，其他的我也做不来呀！心里想这也是我阑尾最后一次疼痛了，就会一了百了了，以后再也不会遭罪了。医生夹住阑尾部分开始用手术刀割除了，此时的割除仿佛在割舍我的命一般疼痛无比，我继续咬紧牙关坚持、坚持着，我此时已经是满头大汗了。人们都以为世界上最锋利的刀是手术刀吧！大错特错，在割除阑尾时我感觉到世界上最炖的刀就属手术刀了，仿佛是割木头的锯子在阑尾上来回的拉来拉去。过了片刻医生用镊子夹住被割除的阑尾给我看：«三分之二都已经化脓啦，再晚就危险了»。我看到阑尾半截大部已经化脓，但已被鲜血染红了。护士们在哪里议论纷纷：«这个人太坚强了，整个手术没有吭一声»，有一个年纪手大一点的医生补充说：«这是我看到的第二个坚强的人，第一个是几年前从造纸厂来的青年工人，他得的也是阑尾炎，不过他是骑着自行车来，也是没有打麻药，做完手术又骑着自行车离开了，结果刀口崩裂又回到医院再此缝合，又骑着自行车走开的，那才叫做坚强，就像电影、电视剧中那些宁死不屈的英烈们一样，让人敬佩哦！»。我很高兴医生、护士能这样夸奖我。

«好了，手术结束了，小伙子好样的，下面需要进行缝合，还需要你坚持一下哦«医生说。我默认了。我发现那些个医生此时都像是才艺高超缝鞋匠，拿着针线在肉皮上一层又一层地不断地穿梭、缝合，伤口被戳的钻心的疼痛，一会功夫医生们缝合完毕。几个护士搀扶我慢慢起身，平时起身是多么简单、轻松、利索的事啊，可现在却是那么的吃力、疼痛难忍。哪怕是动一动脚趾头、甚至轻轻咳嗽一下都会让伤口喊出«疼»的字眼。刀口已经被抹了药、贴了纱布，我用手紧紧按住刀口，费了九牛二虎之力才从手术台缓慢地下来。医生说：«送你的手推车被拿去运病号了，你自己走回病房吧，这样对恢复有好处»。«不会吧！我是做了手术的病人，理应把我送到病房哦！»我心里感到委屈嘀咕着。医生既然这样说了那就慢慢走回去吧。我一只手按住刀口，一只手扶着墙走出手术室，阿纳克老师见了急忙跑过来搀扶我，我们小心翼翼、缓慢地向病房走去。大概走了不到百米我突然感到一阵阵恶心、好想呕吐，但克制住了自己，心想这时如果呕吐必然会是肚子用力，那伤口会更加疼痛的，甚至因为用力过猛伤口会崩裂的，如果那样后果不堪设想，想到这里我深深地喘了几口气，在阿纳克老师的搀扶下来到了病房。到了病房上床休息成了一件非常痛苦而困难的事，因为要扶、坐、躺连续三个动作。现在的我已经是行动十分的不便了，每次稍微动一下刀口就会剧烈疼痛，我慢慢地把右脚抬起，然后轻轻地把膝盖放在床上，缓慢地转动身子，一点一点地靠在窗边，然后缓慢地躺下，整个过程就像电影里常看到的慢动作。上床躺下大概花去了几分钟。等完全躺好后，我就对阿纳克老师说：«天色已晚，你明天你还有课，晚上还要检查自习，你先回吧，晚饭都没能让按时你吃上，真是过意不去啊，请你叫我们班一个男生来看护我就行了，并且告诉系领导我住院做手术的事，免得认为是私自旷工»。阿纳克老师仍然很担心：«这样行吗？你不会有事吧？那…那…那我先走了，改天再来看你»。阿纳克老师走了，过了半个小时既是同乡又是学生的伊力哈木江来到我的病房，伊力哈木江的到来让我喜出望外，看来是阿纳克老师专门安排的，别看阿纳克老师平时不爱言语，这次表现的挺有心计的哦。我顺便问了一下班里的情况和他家里的情况，我示意伊力哈木江也躺在我身边的床上休息，我们继续拉家常，不一会我不知不觉睡着了。

殊不知过了多长时间，我迷迷糊糊听见病房里有人在不住地呻吟、喊叫，另有人急促的走出、又进来。我睁开眼睛向发出声音的方向望去，不想很多医生和护士紧紧围绕在伊力哈木江刚才躺的床边，像是在急救。我想这下完了，陪护我的学生突然生病，并且病的还不轻，那么多医生在抢救，万一出什么事我怎么向学校、向家长交待，怎么向家长交代呀？就在我躺在床上干着急的时候，心里七上八下的时候，忽然有一个护士从人群中走开去拿东西的瞬间，露出了一个短暂的空间，我勉强看清了那病人不是我的学生伊力哈木江，而是一个农民工模样的人，我心里的石头终于着地了。我这才慌张地在四下张望，寻找我的学生伊力哈木江。只见他在角落的病床上身子卷曲、双手插进大腿间、呼呼地大睡呢，病房里的这般动静似乎对他没有产生任何效应。医生和护士在指责说那个病人：人家做手术的人都没有吭一声，你乱叫什么，都已经夜半三更了，其他病人还要休息呢，忍一忍不要吵闹了»。后来听他同事讲，这个病人几天没吃东西，一下火车就买了一个硬邦邦的馕狼吞虎咽地吃了下去，结果弄了个胃穿孔，肚子挺得老大。当是医生护士试图把橡皮管通过鼻腔里塞到胃里排除胃中的胀气，以便减轻他的痛苦，而后在做治疗工作。

第二天早晨，天蒙蒙亮时由于刀口疼痛我从睡梦中苏醒来。不想八八汉专二班所有女生齐刷刷地站在我眼前，我还以为是在做梦，善良的女生都为我生病住院手术担忧，所以一大早就跑来了。我看在眼里心里既感动又自豪：«谢谢你们来看我，但是时间不早了都回去吧，还得上课呢，不要迟到了»。我吩咐学习委员祖丽盼：«你把我的教材和备课本拿上，替我给同学们上课，所有的内容都在备课本里，我已经备好了五个课程，不能让你们的宝贵时间白白流失，等我出院了在祖丽盼讲授的基础上在组织一次系统复习就可以啦»。祖丽盼接受了我的教学任务，和女生们一起回学校上课去了。九点半时，医生和护士门查房来了，并且向病人们说起了昨天的手术的过程。乌苏来的那个女孩也自告奋勇说：«我也能做到手术期间不打麻药、不吭一声，虽然我是女儿身，但我也一样很坚强哦！大家别不信，今天下午见就可以分晓哦！»医生、护士们、病号们都笑开了。主治医生让我下床多走动，最好到大门口或者后院的林带里散步，这样对伤口愈合有帮助。后来听护士们说起，那个乌苏女孩果真我们是同病相联哦！没做全身麻醉，而且手术期间没吭一声。

当天晚上，那个乌苏女孩对我说：«明天我也要下床，也要和你一样到大门口晒太阳、散步»。我说：«好哇，欢迎你加盟！希望你快点康复«。看来她是执意要和我在攀比，虚荣心异常的强烈哦！不过在女生中像她那样有坚强意志的女孩实属罕见哦。第二天早晨等查过房，那个乌苏女孩果然和我一起来到医院大门口散步、晒太阳了，她满面红光、精神爽朗、气势逼人，她履行了自己的承诺，也让那些医生、护士还有病友们赞不绝口，她那种坚忍不拔的毅力和吃苦的精神深深地感染和教育了我。第六天我就康复出院了。后来听说我出院的第二天那个乌苏女孩也痊愈出院回家了。回到单位后我虽然行动很不利索，但已立刻投入到了繁忙的备课、上课、管理学生的工作之中去了。