哈纳提·拜托拉乌勒作品：母爱（微型小说）

一位家住深山老林的牧羊人夫妇结婚多年了，但一直没有生育一男半女，一家人整体闷闷不乐，茶饭不香，感情也开始有些裂痕。女主人更是心急如焚祈求、焦虑不安，大、小医院跑了许多，各种秘方用了不少，钱花了不少，结果都打了水漂。

有一天，女主人拿上祭品，爬上最高的山峰，摆好小供桌和祭品，深深三叩首，祈祷上苍赐给自己一个孩子。当晚女主人梦里遇见观音菩萨，坐在莲花座上的观音对她说：«你真是一个苦命的孩子，你的祈求虽然不是很高，但也很棘手，也很难启齿，但看在你的一片诚意上，我特别指点你一下，倘若你能将自己的一双腿为孩子而牺牲，那么你的诉求就可以如愿以偿。»

女主人第二天醒来，惊奇的发现自己的一双腿忽然不见了，便热泪盈眶、心潮澎湃地喊叫起来«我终于要有自己的孩子了！我终于要有自己的孩子啦！感谢观音菩萨保佑，我终于可以如愿以偿地做一会儿母亲啦！»女主人在兴奋之余把自己的一双腿坦然忘记了，显然是把自己已经成了我残疾事实都忘在脑后背去了。俗话说得好：«可怜天下父母心»，真是验证了这位母亲的心愿。

真实原因是这样的，女主人上山砍柴时，不慎掉落山谷，两条腿粉碎性骨折，被人发现及时送到大医院抢救才捡回一条命，牧羊人也很同情妻子，日夜守候在身边，百般照顾爱人。有一天女主人兴高采烈地告诉牧羊人：«亲爱的，我有身孕了！»牧羊人很是惊讶：«亲爱的，这是真的么！我不实在做梦吧？»两口子紧紧拥抱在一起，高兴的痛哭流涕了许久，许久。

或许这就人们常说的«舍生忘死的母爱»吧！事实上母亲在什么时候都愿意为孩子献出一切！