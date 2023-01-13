托卡耶夫总统出席全球南方之声峰会

哈通社/阿斯塔纳/1月13日-- 应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫13日以视频形式出席全球南方之声—虚拟峰会。

托卡耶夫总统首先感谢印度总理邀请其出席峰会，并祝贺印度接任G20轮值主席职务。他还指出，哈方认为，印度担任轮值主席国是被国际社会视为对新德里全球声誉和影响力的认可。

总统表示，世界上发生的危机正在阻碍 2015 年商定的确保可持续发展和应对气候变化的措施。托卡耶夫重申，哈萨克斯坦呼吁通过相互对话解决出现的问题，并在全球层面寻求共同利益。

哈萨克斯坦总统讲话中呼吁所有国家为达到可持续发展目标共同努力。他认为，可持续发展目标的实施不仅需要部分国家的努力，还需要区域和全球层面的共同努力。

-因此，我们认为有必要在哈萨克斯坦开设联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心。这样一个中心可以最有效地协调联合国在该地区的项目活动。-他说。

托卡耶夫总统还谈及了气候变化问题。他指出，与世界平均水平相比，中亚地区的气温迅速上升。中亚五国在过去几年经历了严重的干旱。他认为，应对气候变化需要进一步加强国际合作。

-在这方面，我建议引入专有权和优先权制度，以便相互分享有助于高效和公平利用水资源的技术。-托卡耶夫说。

与此同时，哈萨克斯坦总统谈及了保障水资源问题。据联合国报告，由于气候变化，地球上可能有超过50亿人需要饮水。总统认为，水资源短缺和不稳定将对各州的粮食、能源和环境安全供应产生负面影响。此外，经济、地缘政治的紧张局势和不稳定因素正在加剧。最终，后果可能对世界各地的安全产生严重影响，特别是在日益干旱的全球南方。

国家元首宣布，哈萨克斯坦打算进一步利用其农业潜力来应对全球粮食短缺。他认为，不应对国际食品和化肥贸易施加制裁和其他限制。在这方面，托卡耶夫支持印度总理莫迪呼吁避免对全球食品、化肥和医疗产品供应链进行政治干预。

哈萨克斯坦总统指出，在当前的地缘政治气候下，可靠和多样化的全球过境和运输基础设施的重要性已经增加。他表示，哈萨克斯坦正在积极发展跨里海国际运输走廊（中间走廊）。

托卡耶夫总统还表示，迫切需要采取新的联合措施，以减少大流行病和生物威胁的威胁。对此，总统再次重申他之前提出的建立生物安全国际机构的倡议。

托卡耶夫在讲话最后指出，哈萨克斯坦愿本着包容、多边的基础和善意精神加强与伙伴的合作。

据悉，除了哈萨克斯坦总统以外，亚洲、非洲和拉丁美洲的多个国家领导人在峰会上讲话。

【编译：小穆】