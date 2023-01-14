哈萨克斯坦参议院选举开始投票

哈通社/阿斯塔纳/1月14日 —— 哈萨克斯坦参议院（议会上院）选举14日10:00时正式开始投票。

据了解，共有55名候选人参与争夺20个改选议席，3168名地方议员参与投票。

据此前报道，哈萨克斯坦议会参议院候选人提名工作于2022年12月14日18:00时结束。

中央选举委员会副主席康斯坦丁·彼得罗夫介绍， 11月29日至12月14日期间，有130名候选人获提名参加议会参议院选举，平均6人角逐一个参议员席位。候选人平均年龄为50.5岁。其中最年长者为74岁（西哈州），最年轻者为30岁（阿克托别州）。候选人中，女性占比为25%（33人）。

截至2022年12月24日，55名候选人通过中央选举委员会的登记。

值得一提的是，中央选举委员会将在选举结束后的7日之内，即最迟在1月20日完成计票工作，并在媒体上公布其结果。

据悉，哈萨克斯坦参议院是哈萨克斯坦议会中的上议院。每州及三个直辖市（阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特）各有2名参议员，共49个席位。每届参议院议员的任期为6年。

参议院议员由无记名投票间接选举产生，每3年改选半数议席，另有15名议员由哈萨克斯坦总统任命。

【编译：小穆】