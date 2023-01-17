政府会议讨论《乡村-国家摇篮》国家规划实施进展

哈通社/阿斯塔纳/1月17日—政府总理阿里汗·斯马伊洛夫17日主持召开政府会，讨论《乡村-国家摇篮》国家规划实施进展。会议认为，各方为推进《乡村-国家摇篮》项目进行了大量卓有成效的工作。

政府总理指出，计划到2027年，按照区域标准体系参数，大力开发3500个具有较高发展潜力的村庄，使其全部达标。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，按照标准，将大力改善农村地区道路，文化、体育和卫生设施条件，加大学校建设力度，促进农村基础设施全面发展。

-我们目标是提升乡村生活质量。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，过去几年，在《乡村—国家摇篮》规划框架下实施了3600个项目，总投资达3260亿坚戈，涵盖公用事业、交通、教育、医疗、文化和体育等领域。

政府总理指出，在阿特劳、库斯塔奈、北哈和突厥斯坦等州，各项目投入运行情况良好。但乌勒套州和西哈州工作进展不尽如人意。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，今年将实施1500个项目，总投资达1430亿坚戈。到2027年，农村地区居民用水质量将得到大幅改善，乡村道路建设稳步推进，公用服务网络和社会文化体育设施建设大力发展。农村地区将新增4万个就业岗位。

【编译：阿遥】