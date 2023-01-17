托卡耶夫总统同阿联酋总统举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日同阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了会晤。

据此前报道，阿联酋在位于首都阿布扎比的阿布扎比总统府——阿布扎比国家宫殿举行了隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的到访。

随后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿联酋总统府贵宾册上签名留念。

欢迎仪式结束后，两国元首举行了小范围会谈。

哈萨克斯坦总统首先感谢阿联酋总统的热情接待，并表示阿联酋是他今年的首个出访国家。总统指出，此次访问将为进一步加强双边合作发挥重要作用。

-阿联酋是我们在伊斯兰和阿拉伯世界中最信任和重要的战略合作伙伴。贵国自从独立以来对哈萨克斯坦提供了支持。哈萨克人民永远不会忘记这一点。尤其是，阿联酋对首都的发展提供了巨大的贡献。这是真诚友谊的明显体现。-托卡耶夫说。

总统表示，今年是哈萨克斯坦和阿联酋建立外交关系的第30周年。他指出，双方在这期间加强了各领域的合作，并建立了富有成效和透明的政治对话。

-两国关系在各领域都取得了很多成就。 但是，现在是时候为两国合作注入新动力。 我想借此机会非常感谢你。-托卡耶夫说。

阿联酋总统表示，1992年建交以来，两国之间的合作关系的到了高水平发展。他同时还称，希望进一步扩大与哈萨克斯坦之间的政治和经济合作。

-我们认为，双方在能源、航天、技术和贸易领域有着巨大的合作前景。此次访问框架下，将签署可再生能源领域的合作协议。我对达成的协议全面落实有着很高的期待。我们两国有着共同的脱碳规划。阿联酋计划2050年实现碳中和目标，而哈萨克斯坦计划2060年实现。这对我们的未来后代至关重要。-他说。

会谈中，双方还就两国经贸和投资合作发展问题进行了讨论。其中，双方就进一步加强在可再生能源、食品安全、农业、矿产、交通物流、建筑业和国际金融中心之间的合作。

最后，两国元首签署了联合宣言等一系列重要文件。 【编译：小穆】