国家元首出席哈萨克斯坦-阿联酋投资圆桌会议

哈通社/阿斯塔纳/1月18日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日出席哈萨克斯坦-阿联酋投资圆桌会议并致辞。他在致辞中向哈阿投资圆桌会议参与者致以敬意，并感谢阿联酋工商联合会组织此次活动。他高度评价了哈阿两国合作强劲势头。

-两国之间伙伴关系基于两大支柱：一方面是巨大的经济潜力和商业利益，另一方面是相互尊重和共同价值观。30年来，两国关系一直处于高水平。阿联酋成为我们在中东地区重要的经贸伙伴并非巧合。阿联酋对哈萨克斯坦投资约30亿美元，而哈萨克斯坦对阿联酋投资也已超过10亿美元。到2022年底，两国贸易额达6亿美元。这是巨大成就。但还有更多需要努力的地方。-托卡耶夫总统说。

国家元首表示，与阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行的会晤中，双方决定努力实现将贸易额增加至10亿美元的目标。

-当然，这项宏大目标的实现很大程度上取决于在座的各位。相信定于6月在阿斯塔纳举行的国际论坛将为我们两国企业建立商务关系提供绝佳机会。-国家元首说。

托卡耶夫总统指出了进一步拓展哈阿之间商业合作的主要方向。他表示，我国对农业领域伙伴关系寄予厚望。哈方愿意向阿联酋市场供应优质有机农产品。他诚邀阿联酋企业加大对哈萨克斯坦食品产业投资力度。

-哈萨克斯坦关键材料和稀土金属探明储量居世界前十。哈萨克斯坦是铀、钛、铬和其他材料最大生产国。许多其他矿床尚未勘探。鉴于重大技术转变，关键材料重要性将越来越大。我们需要投资和专业知识来开发我们在这一领域的巨大潜力。为增加吸引力，我们引进了优化合同范本用于开发复杂气田和油田。它将提供更多的法律保护和税收优惠。我们还成立了国家地质调查局和建立了相应的数字平台，以此支持投资者。从2023年起，采矿和金属行业的新战略项目将被免除采矿税，最长时限为五年。-托卡耶夫说。

国家元首指出，哈阿共同致力于实现碳中和目标。他预祝阿联酋成功举办《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会。

-我国是独联体地区首个批准《巴黎协定》并制定相应碳中和战略的国家。计划到2035年，清洁能源生产规模达11千兆瓦，实现能源领域全面转型。我们对马斯达尔公司在哈萨克斯坦建设大型风电场的意向表示欢迎。具有储存能力的可再生能源项目是我们的优先方向。我们希望这仅仅是个开始。鉴于阿联酋公司在开发绿色氢能方面的出色表现，我诚邀在座各位在哈萨克斯坦探索类似的合作机会。-国家元首说。

国家元首认为，地缘政治紧张局势造成的供应链中断，增加了物流和运输网络项目的重要性。在他看来，哈萨克斯坦有能力提供直接进入拥有超过10亿消费者市场的机会，包括欧亚经济联盟、中亚和中国。

-中亚是一个充满活力、发展前景广阔的区域。我们计划建设一系列跨境贸易和物流中心，以进一步加强与中亚国家的经贸联系。此外，哈萨克斯坦对优质公路的需求巨大。我们与邻国和欧盟一起，正在努力打造数字交通走廊。我们的目标是消除所有现有障碍，可靠地连接东西南北。相信阿联酋企业将从中受益匪浅。这就是为什么我全力支持与阿布扎比港口合作，在哈萨克斯坦发展海港基础设施的原因。-国家元首说。

总统表示，期待阿斯塔纳阿布扎比广场建设全面完成。这座中亚地区最高的建筑，不仅是哈首都的象征，也是哈阿伙伴关系的象征。

托卡耶夫表示，我国正在努力成为中亚地区技术中心。

-我们以经济和公共服务大规模数字化为优先发展方向。根据联合国评估，哈萨克斯坦在电子政务发展方面位居世界第28位，在线服务能力位居世界第8位。短期内，数字化有望创造15万个就业岗位，并成为我国经济发展支柱产业之一。我们希望借鉴阿联酋企业在此领域先进经验。例如，我们正在与G42公司开展人工智能、数据管理系统和医疗系统数字化方面的合作。-总统说。

国家元首同时指出，哈萨克斯坦正在努力创建世界级金融部门。

-目前，来自64个国家的1700家企业入驻阿斯塔纳国际金融中心。它拥有基于国际法的法制体系、独立的司法和仲裁中心、独一无二的税收优惠和特殊劳务关系制度。阿斯塔纳国际金融中心已与迪拜国际金融中心和阿布扎比全球市场建立了紧密合作。-托卡耶夫总统说。

总统表示希望两国之间经贸伙伴关系将在所有领域继续保持多样化趋势。

-哈政府随时准备为各位在哈萨克斯坦开展业务提供所有必要支持。哈萨克斯坦努力打造可信赖、安全、稳定的投资环境。希望今天的会议能够进一步促进两国之间经贸合作。让我们共同承担责任担当、共享美好未来。-托卡耶夫说。

【编译：阿遥】