副外长：中亚地区国际政治影响力大增

哈通社/阿斯塔纳/1月20日 –哈萨克斯坦外交部副部长叶尔穆哈姆别特·霍尼斯巴耶夫20日在首都召开的《中亚2030：未来的面貌》专家会议上表示，中亚地区是受到国际社会认可的最具潜力的投资目的地之一。

副部长指出，预计在未来10年内，中亚地区将有能力吸引超过1700亿美元的外来直接投资，且其中非原材料领域吸引的投资将超过800亿美元。

霍尼斯巴耶夫强调，这一数据更明确的证明，中亚五国之间加强相互联系的重要性。

他还表示，2022年，全球领先国家和组织均表现出了对《中亚+》模式对话平台的高度关注和重视。试图通过这种模式与中亚建立良好的合作和联络的国家和国际组织包括日本、韩国、德国、美国、印度、中国、俄罗斯、欧盟以及波斯湾阿拉伯诸国。

中亚五国与上述国家在2022年举办了多场重要的对话会议。这也从另一个侧面凸显了中亚在当前国际政治经济舞台上的重要地位，证明整个地区在确保和平与稳定、本着睦邻友好和相互支持精神的粮食安全、解决阿富汗问题、在欧亚之间建立替代运输走廊、打击贩毒等方面的重要性日益增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】