热巴金娜再创佳绩 顺利晋级澳网半决赛

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 – 热巴金娜首度闯入澳大利亚网球公开赛半决赛。

作为世界网坛的开年大戏，2023年澳大利亚网球公开赛可谓备受关注。其中，世界排名第25位的哈萨克斯坦头号种子选手叶列娜·热巴金娜更是举世瞩目。

这位年轻的运动员在去年成为了首位获得温布尔顿网球公开赛冠军的哈萨克斯坦球员，而在此前的上一轮比赛中，更是直落两盘淘汰了世界排名第一的波兰选手伊加·斯维亚特克，首度闯入澳网八强赛。

在8强赛上，哈萨克斯坦选手面对的对手，是世界排名第17位、曾获得2017年法网冠军的拉脱维亚选手埃琳娜·奥斯塔彭科。

两人此前已有两次交锋，两次都是拉脱维亚人获胜。

不过这一次，胜利属于哈萨克斯坦选手。在罗德·拉沃中央竞技场举行的对决中，热巴金娜直落两盘，以6:2/6:4的成绩击败了对手，晋级澳网半决赛。

值得一提的是，热巴金娜在对阵奥斯塔彭科的比赛中，轰出了11记Ace，本届澳网Ace总数达到35，暂列全体女子球员之首。

这样一来，热巴金娜再次创造了哈国网球历史，成为了首位晋级澳网半决赛的哈萨克斯坦运动员。

接下来，她将在半决赛中对阵世界排名第3的美国选手杰西卡·佩古拉或目前排名第24位的白俄罗斯维多利亚·阿扎伦卡两人之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】