国际象棋明星赛：哈萨克斯坦棋手战胜俄罗斯名将

哈通社/阿斯塔纳/1月27日 —— 两届快棋世界冠军、哈萨克斯坦最年轻的国际象棋大师比比萨拉•阿萨乌巴耶娃出战在俄罗斯举行的国际象棋明星赛。

快棋（Rapid）比赛中，哈萨克斯坦棋手对阵俄罗斯名将、赛事头号种子谢尔盖·卡里亚金，并以出色的表现战胜了对手。

值得一提的是，卡里亚金是12岁成为国际象棋特级大师，并以历史上最年轻的特级大师被载入吉尼斯世界纪录。与此同时，这一纪录至今无人打破。当前，他的积分为2739分。

比比萨拉·阿萨乌巴耶娃是2021年全球最年轻的国际象棋世界冠军。她在波兰首都华沙举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上夺得了闪电战（Blitz）的冠军，成为国际象棋史上最年轻的世界冠军。

2022年12月30日，阿萨乌巴耶娃在阿拉木图举行的世界快速和闪电国际象棋锦标赛中获得快速战的冠军。

据了解，此次国际象棋明星赛奖金总额达1500万卢布。亚历山大·格里休克（俄罗斯）、泰穆尔·拉贾博夫（阿塞拜疆）、罗纳克·萨德万尼（印度）、弗朗西斯科·瓦列霍（西班牙）、弗拉季斯拉夫·阿尔捷米耶夫（俄罗斯）和卡捷琳娜·亚拉格诺等世界著名棋手参赛。

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃赛前接受采访时表示，她最希望与谢尔盖·卡里亚金和泰穆尔·拉贾博夫进行交手。

卡里亚金赛后表示，不会对今天的失败感到羞耻，因为他输给了最优秀的世界冠军。

据悉，快棋战于1月24~26日期间举行。接下来，棋手们将在闪电战（Blitz）进行较量。

【编译：小穆】