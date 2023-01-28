经济部长：匈牙利是哈萨克斯坦在欧盟的重要合作伙伴

哈通社/阿斯塔纳/1月28日--国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫27日对匈牙利进行工作访问并出席哈萨克斯坦-匈牙利商业委员会会议。

阿勒别克·库安特洛夫在发言中强调，哈萨克斯坦高度重视发展与匈牙利的经济关系。

-哈萨克斯坦始终将匈牙利视为欧盟地区最重要的合作伙伴之一。我们已经可以自信地说，两国之间经贸联系稳固且充满活力。-他说。

他表示，2022年1-11月，两国之间贸易额增长29.1%，达1.587亿美元。

-双方拓展合作潜力巨大。尤其是在金融业、包括阿斯塔纳国际金融中心平台和农业、能源、航空客货运、信息技术、环境、文化人文等领域双边合作发展前景巨大。-阿勒别克·库安特洛夫说。

此外，阿勒别克·库安特洛夫详细介绍了国内投资营商环境改善工作进展。

-在现行立法框架内，政府将为投资活动提供广泛支持，包括税收优惠、关税减免等。目前全球73个国家公民可免签入境哈萨克斯坦，其中包括匈牙利。今年，哈萨克斯坦在全球竞争力指数排名位居第43名。政府已通过《哈萨克斯坦投资政策构想（2026）》，其包括对招商引资政策的重大修订。-阿勒别克·库安特洛夫说。

访问期间，阿勒别克·库安特洛夫还与匈牙利财政部部长米哈伊·瓦尔加举行会谈，讨论双边合作问题。双方强调了扩大双边贸易，增加投资规模和发展教育合作的重要性。

此外，阿勒别克·库安特洛夫还会见了匈牙利经济发展部工业政策和技术事务国务秘书哲尔格利·法比安。双方就经济改革、关税政策和商业发展等议题广泛交换意见。

【编译：阿遥】