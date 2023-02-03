欧亚经济联盟成员国政府首脑出席数字阿拉木图论坛

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--欧亚经济联盟成员国政府首脑出席在阿拉木图举行的数字阿拉木图论坛全体会议。

欧亚经济联盟各国政府首脑对数字论坛展览进行参观后，出席了全体会议。

会议讨论了IT行业的未来发展前景。

哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，阿拉木图不仅是哈萨克斯坦的商业之都，还是哈萨克斯坦的数字之都，全国60%的IT企业都聚集在该城市。

-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，为 IT 行业和人力资本发展的数字化转型创造有利条件是确保经济竞争力的优先事项。 政府正在推动数字技术对国家国内生产总值的贡献。 该论坛已成为欧亚大陆最重要的IT活动之一，各国政府首脑的出席也证实了这一点。-他说。

总理表示，数字阿拉木图国际论坛是一个大型论坛，其框架下展示了100多个国外公司的创业项目。

论坛框架下，将展示机器人技术解决方案，以及其在工业中的应用、现代技术、政府科技、金融科技产品和许多其他产品，所有这些都将为成为各国数字伙伴关系的基础。

-在这方面，我们认为，应该多关注以下几点问题。第一、我们需要对国家 IT 市场的发展产生倍增效应的可靠平台。第二，哈萨克斯坦正在对公共行政进行数字化转型。 如今，我们正在金融科技和政府科技等领域实施着世界级项目。 哈萨克斯坦已将数字解决方案高度渗透到了日常生活中。 这要归功于国家和商业技术的开放性。 数字化是确保所有公民享有平等机会和正义的重要组成部分。 由此得出的结论是，国家政策的主要焦点是人、人的需求和利益。-他说。

据其介绍，哈萨克斯坦如今有15种公共服务通过各个IT平台以全数字格式提供服务。

此外，哈萨克斯坦也在进行大量工作以优化和重申对企业的要求。

-我们对商业监管的44个方向进行了分析，并发现了一万多个不符合新监管政策的要求。 实施«从零开始»改革，将提高营商环境监管效率，并为创业发展创造良好条件。 近年来，我们在电子政务的发展方面取得了重大进展。 2018年以来，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数排行中的地位从第39位提升到了第28位，在线服务分项排名中，我国从第16位上升至第8位，进入了世界前10名。 电子政务人性化功能的发展，以及与公民和企业互动的数字化使哈萨克斯坦取得这一发展。-他说。

此前，出席欧亚政府间理事会会议的俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京对哈萨克斯坦就高度组织这一会晤表示了感谢。

【编译：阿依波塔】