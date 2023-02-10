哈驻华大使向中国国家机构和社会各界代表颁发亚信会议纪念奖章

哈通社/北京/2月10日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，“亚洲相互协作与信任措施会议30周年”纪念奖章颁发仪式9日在哈萨克斯坦驻华大使馆隆重举行。

活动上哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫根据2022年3月9日“亚信30周年”纪念奖章的规定，代表主席国向为加强和发展亚信会议进程作出重大贡献的中国国家机关、部门和科学界代表颁发了纪念章。

颁授仪式上全体默哀一分钟，以缅怀前亚信秘书处执行主任宫建伟。

努雷舍夫大使在发言中指出，哈萨克斯坦独立之初倡议成立的亚信会议在过去三十年中已成为亚洲大陆多边外交的有效和权威的平台。他强调，目前亚信具有逐步转变为一个成熟的国际组织的所有的必要潜力，并对中方对哈萨克斯坦这一倡议的全面支持表示感谢。

大使高度赞赏中国为亚信的形成和发展所作的贡献。哈萨克斯坦外交官强调，中国是首先支持成立亚信倡议的国家之一并且在所有30年里一直积极参与其活动。他特别指出，中国在2014-2018年成功担任亚信主席国，在此期间，根据中国的倡议，成立了智库论坛和非政府组织论坛。

中国政府欧亚事务特别代表李辉也在颁奖仪式上进行了发言。他高度评价亚信在确保区域安全、加强政治对话和建立信任措施方面的活动，并表示中国愿支持亚信的进一步活动。

据悉，亚洲相互协作与信任措施会议是加强旨在确保亚洲和平、安全与稳定的合作的国际论坛。目前，亚信包括28个成员国、9个观察员国以及5个观察员组织。



