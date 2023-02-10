总统接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席

哈通社/阿斯塔纳/2月10日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫。

会谈期间，沙尔拉帕耶夫就巴伊铁列克国有公司去年的工作成果和未来一段时间内的工作计划做出了汇报。

与此同时，他提出了关于支持创业、农工综合体和为居民提供住房保障相关建议。

据其介绍，巴伊铁列克国有控股公司在2022年实现了3500亿坚戈的创纪录净利润， 这是2020 年的五倍，2021年的三倍。

2022年，国有控股公司为价值6580亿坚戈的238个大型项目和租赁交易提供了融资。支持中小企业工作框架下，为50 500个项目提供了总计约1.5万亿坚戈的补贴。

据董事会主席介绍，国有公司还为农工综合体分配了5220 亿坚戈的资金。

此外，他还介绍了就提供住房保障工作框架下开展的一系列措施及其结果。

托卡耶夫总统指出了为企业进一步提供支持的重要性，并表示巴伊铁列克国有控股公司应积极参与关于增加出口潜力和发展农工综合体相关工作。

【编译：阿依波塔】