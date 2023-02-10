哈萨克斯坦首批人道主义救援物资已发往叙利亚

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 – 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫10日表示，搭载哈萨克斯坦政府为叙利亚提供的50吨人道主义救援物资中首批物资的运输专机已经启程。

发言人表示，根据哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的直接指示，哈萨克斯坦政府将向遭受严重破坏性地震影响的叙利亚人民提供人道主义援助。

阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫指出，哈萨克斯坦政府提供的人道主义救援物资，将在伊斯兰合作组织框架内，通过伊斯兰粮食安全组织的官方渠道提供给灾区的叙利亚人民。

外交部发言人强调指出，为确保相关物资的有效运抵，哈萨克斯坦政府从共和国预算中划拨了专项资金共1.6亿坚戈。

提供给叙利亚灾区的50吨人道主义救援物资将直接从哈萨克斯坦共和国物资储备库中调拨，主要为罐头食品、御寒衣物、冬季帐篷以及床铺被褥等。

这些物资将由哈萨克斯坦政府专门调派的运输机负责运送，从哈萨克斯坦直接运抵叙利亚的阿勒颇。

首架搭载着首批物资的运输机，已经于10日下午从阿拉木图机场起飞，飞往叙利亚。

运输机抵达阿勒颇后，伊斯兰粮食安全组织的负责人，将在哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使馆和哈萨克斯坦驻叙利亚领事馆工作人员的协助下，将相关物资交付给叙利亚的官方代表人员。

伊斯兰食品安全组织是伊斯兰合作组织的一个专门机构，是具有成熟的国际组织地位的国际性法律实体。该组织于2011年在哈萨克斯坦共和国的倡议下成立，总部位于阿斯塔纳。

【编译：木合塔尔·木拉提】