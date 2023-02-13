中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:38, 13 二月 2023 | GMT +6

    室内田径亚锦赛：赛事组织圆满成功 体育健儿表现出色

    None
    哈通社/阿斯塔纳/2月13日--第十届亚洲室内田径锦标赛12日落下帷幕。这是我国历史上第一次承办这一体育盛事。赛事组织工作圆满成功，我国选手不负众望，取得优异成绩。

    哈萨克斯坦体育代表团共收获12枚奖牌（6金3银3铜）。

    哈萨克斯坦文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫13日在其个人社交媒体上写道，在本届室内田径亚锦赛上，哈萨克斯坦选手表现出色，我国女子跳高队登上了最高领奖台，赛跑选手也取得卓越成绩。在4×400米接力赛中，哈萨克斯坦队男、女队双双夺冠。哈萨克斯坦选手卡罗林·切普科赫在3000米长跑比赛中率先冲过终点。叶琳娜·米希娜获得女子400米金牌。

    哈萨克斯坦队紧随日本队位居奖牌榜第二位。卡塔尔队获得第三位。

    阿斯哈特·沃拉洛夫祝贺我国体育健儿在本届亚锦赛取得优异成绩。他表示，对年轻运动来说，这样的光辉胜利才是最好的激励，这也从另一个侧面印证了我国田径运动正朝着正确方向发展。

    阿斯哈特·沃拉洛夫写道，下一届室内田径亚锦赛将在伊朗首都德黑兰举行。期待我国选手届时能有同样出色的表现。

    【编译：阿遥】


    标签:
    体育 黄金储备 文化和体育部
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!