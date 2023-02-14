工基发展部部长会见法国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/2月14日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫14日会见了法国驻哈大使迪德·卡尼斯。

会见时，双方主要讨论了哈萨克斯坦代表团与欧洲和外交部部长下属主管外贸、吸引力与法国海外侨民事务的部长级代表奥利维耶·贝什特的会晤，以及哈法两国政府间经济事务委员会和武器合作委员会会议筹备工作。

马拉特·卡拉巴耶夫指出，法国是哈萨克斯坦前5大投资国之一，截至2022年底，两国之间双边贸易增加了30.3%，达40亿美元。

他表示，法国是哈萨克斯坦可信赖的战略伙伴。目前，有170多家法资企业在哈开展经营，包括道达尔、欧安诺、阿尔斯通、达能、维卡、圣戈班等大型跨国公司。他希望通过紧密互动进一步推动两国关系的发展。

此外，双方还就工业、运输和国防工业部门联合项目实施进展进行深入交流。

据悉，近年来，哈萨克斯坦与法国阿尔斯通、摩尔富（IDEMIA）、TAV机场控股、空客、依维柯、圣戈班等企业成功实施了多个联合项目，涵盖飞机、特种车辆、电力机车、铁路交通安全系统、建筑材料等领域。

【编译：阿遥】