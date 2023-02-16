政府第一副总理出席首届“中亚—中国”产业与投资合作论坛

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 —— 据哈萨克斯坦驻外机构消息，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔16日以视频连线方式出席首届“中亚—中国”产业与投资合作论坛。

消息称，该论坛由中国国家发展和改革委员会，以及山东省人民政府共同组织，以线上线下混合形式举行。

中国国家发展和改革委主任何立峰在论坛开幕式上宣读了中国国家领导人的贺信。



哈萨克斯坦第一副总理斯卡利亚尔，吉尔吉斯斯坦第一副总理卡瑟马利耶夫，塔吉克斯坦副总理济约佐达，土库曼斯坦副总理格尔季梅拉多夫和乌兹别克斯坦副总理霍扎耶夫以视频方式在开幕式上致辞。

哈萨克斯坦第一副总理在致辞中指出，论坛将成为讨论产业和投资领域长期合作重要问题的有效平台。

他还表示，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，也是中亚地区最重要的投资者之一。

在论坛框架下，还举办了涉及工业互联网，能源和农业领域的4个主要会议和3个平行分论坛。

在这些平台上介绍了哈萨克斯坦的投资机遇、政府为改善营商条件所采取的措施以及可以共同实施的具体潜在项目。

论坛最后通过了《产业与投资合作青岛倡议》,并提供了已成为地区有效的产业与投资合作范例的项目清单。