哈萨克斯坦副总理出席世界政府峰会

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理兼政府办公厅主任哈勒穆詹•霍依什巴耶夫2月13~14日对阿联酋进行工作访问，并出席主题为«塑造未来政府（Shaping Future Governments）»的世界政府峰会。

消息称，一系列国家政府领导人、国际组织和媒体代表、国家管理领域分析人士等280名代表出席了峰会。

哈萨克斯坦政府总理霍依什巴耶夫在“经验交流论坛”分组会议发表了讲话，并与阿联酋内阁事务部长穆罕默德·本·阿卜杜拉·阿勒格拉维签署了有关公共行政发展和现代化领域合作的备忘录。

访问框架下，霍依什巴耶夫同迪拜工商会、Ayana Holding和Metito公司领导人举行会谈，并签署了有关加强经贸合作和在哈萨克斯坦落实一系列重要投资项目的备忘录。

世界政府峰会于2013年由阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆的倡议下举办，一年一届。

峰会将汇集政府领导人、公职人员、政治家和私营部门领导人，就政府流程和相关政策以及创新技术展开全球讨论。

【编译：小穆】