第六次中亚国家农业部长会议举行 各方就促进农业投资达成共识

哈通社/阿斯塔纳/2月20日--据农业部发布的消息，中亚各国农业部部长日前举行视频会议，研究讨论中亚农业生产力可持续增长融资问题。

联合国粮农组织、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、欧亚开发银行、国际农业发展基金会、伊斯兰开发银行和世界银行等国际组织和金融机构代表出席会议。

哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫向与会者介绍了我国农业发展现状。他指出，不确定的地缘政治局势清晰地暴露了现代食品系统诸多薄弱环节。

他表示，哈萨克斯坦正在实施农工综合体可持续发展项目，包括在联合国粮农组织支持下推出的2030 年农业发展构想和2025 年农业发展国家项目。他指出，农业领域两个重点项目将推动国内农业生产率提高2.5倍。助力国内生产部门充分满足基本食品需求，助推农产品出口翻一番，并保障国内至少一百万农民收入稳步增长。

他表示，为完成上述任务，正在实施一系列措施，包括增加农工综合体资金供应，发展土地关系，实现农业数字化，推进农业领域科教事业，确保动植物检疫安全。

他指出，除补贴外，国家还为农民提供优惠贷款和租赁。 去年，由于政府提供的优惠贷款，农业生产者以优惠条件购买1000多台农机具。

他介绍说，增加农村居民收入并吸引农民参与合作社是哈萨克斯坦农业政策优先方向。国内已出台以优惠条件向农业生产者提供小额贷款方案。计划在未来7年内，吸引半数以上私人农牧场主参与合作社，创造就业岗位35万个。

-作为投资吸引计划的一部分，我们打算实施一项大型项目，通过各地社会企业集团以最优惠条件为农工综合体主要锚定投资项目提供资金。通过这种方式，我们将可以大幅减少进口商品在国内市场的份额。-叶尔波勒·卡拉舒科夫说。

据悉，第六次中亚国家农业部长会议主要目标是就促进农业投资理念达成广泛共识，并分享相关经验。

作为会议结果，各方就部门之间和政府层面提高农业融资效率问题拟定了多份提案和建议。

【编译：阿遥】