政府副总理主持召开会议研究对华肉类出口问题

哈通社/阿斯塔纳/2月22日--政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林21日主持召开会议，研究讨论扩大对华肉类出口问题。

根据预测数据，未来几年中国对肉类需求将大幅增加。

贸易和一体化部副部长海拉特·巴勒赫巴耶夫在会上表示，据经济合作暨发展组织和联合国粮农组织预测，到2031年，中国牛肉消费量将增加110万吨，进口将增加80万吨。预计肉类价格出现上涨。仅2022年8月，猪肉价格就上涨了22.5%。

据悉，2021年，中国食品进口增长28.8%。目前，巴西、美国和泰国是中国三大主要进口食品来源国。肉制品位居食品进口产品前三位。

2022年，哈萨克斯坦对华食品出口增长了3.6倍，约为2.54亿美元。中国在哈萨克斯坦所有食品出口中的份额为13.5%。去年共有152家企业从哈萨克斯坦向中国出口食品。其中油类、麸皮、饲料、糖果产品占99%。

目前，国内出口商有意扩大对华出口冷鲜肉、鱼类、禽肉、猪肉、鸡蛋等。然而，大流行严重阻碍进一步加强贸易关系，自2019年底以来，两国之间没有缔结新的进出口协议或备忘录，很多哈萨克斯坦企业正在等待进口商注册申请结果。

此外，自2021年哈萨克斯坦发现口蹄疫以来，冷冻牛羊肉暂停对华出口。 预计今年4月，新的考察团将抵达哈萨克斯坦。

【编译：阿遥】