国家元首会见芬兰外贸部部长一行

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 – 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2月24日在总统府会见了到访的芬兰外贸与国际发展部长、哈萨克斯坦-芬兰政府间经贸合作委员会联合主席维勒·斯金纳里。

国家元首对芬兰政府代表团的到访表示欢迎，并强调指出，代表团的此次访问之旅，将为哈芬两国双边合作的不断发展带来新的动力。

托卡耶夫总统指出，在哈芬两国建交的30年时间里，芬兰是北欧国家当中，对哈萨克斯坦经济领域投资最多的两个国家之一。在芬兰与中亚国家经贸往来当中，哈萨克斯坦所拥有的比重占到了90%。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，不断加深哈芬两国之间在经济贸易、物流交通和教育领域的合作，对双方而言都具有重要的意义。

他还表示，将为芬兰企业家在哈扩大投资创造一切便利的条件和环境。

维勒·斯金纳里对哈萨克斯坦总统的热情迎接表示了感谢，并指出两国之间扩大双边合作前景广阔。

芬兰外贸部长向托卡耶夫总统介绍了与他随行而来的芬兰代表团成员，其中包括了努尔米宁物流、诺基亚、芬兰东商会、芬兰国家商务促进局、芬兰Lamor集团、瓦锡兰芬兰有限公司、PayIQ、EPSE等15家芬兰大型企业的代表。

访问期间，芬兰代表团将与哈萨克斯坦企业界人士就经济贸易领域的一系列合作进行讨论。

此外，芬兰准备在该国驻阿斯塔纳大使馆设立一座签证枢纽，为中亚各国公民提供服务。

会晤期间，托卡耶夫总统与芬兰代表团还就国际和区域热点问题进行了讨论。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统还委托维勒·斯金纳里，向芬兰总统绍利·尼尼斯托转达他最诚挚的祝愿，并邀请芬兰总统在合适的时候对哈萨克斯坦进行正式访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】