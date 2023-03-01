今天是哈萨克斯坦共和国感恩日

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 —— 今天，即3月1日，是哈萨克斯坦共和国感恩日。全国各地将举办各类活动庆祝这一节日。

根据2015年1月14日获得批准的《对1998年1月20日签署的第3827号<哈萨克斯坦共和国职业节日及其他节日>总统令进行补充修改》法案，每年的3月1日被正式确立为共和国«感恩日»。

值得一提的是，选择这一天为感恩日有着其独特的意义，因为3月1日同时也是哈萨克斯坦民族和睦大会的成立纪念日。

在这一天，全国各个民族在庆贺节日的同时，感恩彼此的善行，延续数个世纪以来在哈萨克大地上不曾断绝的善念和善举。

在原苏联斯大林残酷统治时期，曾有一大批各个民族的人民遭到统治当局的流放而被迫迁徙到哈萨克大地。其中包括80万日耳曼人、10.2万波兰人、55万北高加索人，此外，还有超过1.85万来自远东的朝鲜人家庭等。

苏联当局将这些失去了财富与积蓄的、一无所有的«被流放者»，用火车运至哈萨克草原后便弃之不顾，任其自生自灭。但生活在哈萨克草原上的哈萨克人敞开怀抱接纳了这些陌生人，在那个无比困难的时代，倾其所有的帮助他们在哈萨克大地上安居。

这一善行后来成为了哈萨克斯坦各民族和睦相处、相互信赖、彼此依存的根基所在。

让我们为此感恩，感恩彼此、珍惜幸福的生活。