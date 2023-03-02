欧盟驻哈代表处：哈萨克斯坦公民申根签证签发程序没有发生重大变化

哈通社/阿斯塔纳/3月2日--欧盟驻哈萨克斯坦代表处发布通告称，2023年3月1日后，哈萨克斯坦公民申根签证签发程序没有发生重大变化，欧盟也没有将哈萨克斯坦列入所谓“黑名单”。

通告称，按照规定，签发申根签证的决定由欧盟成员国相关领事馆在15天内作出。这一规则将继续适用于哈萨克斯坦。

欧盟代表处表示，个别特殊情况下，如果需要对申请进行更详细的审查或必需提交其他文件，这一期限可延长至45天。这种做法一直适用于所有申请人，无论其国籍如何，并且尽在特殊情况下才会采用。

通告称，最近为哈萨克斯坦引入的预咨询程序可能需要7天，按照标准程序，咨询是在15个工作日内进行的。因此，向申请人签发签证不会出现重大延误。

预咨询是欧盟签证法典规定的标准程序，适用于许多国家。在申根信息系统（SIS）中，没有所谓“黑名单”。

据此前报道，哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫日前在新闻发布会上表示，欧洲国家没有签证发放国的黑名单。

-我们没有收到欧洲各方的任何官方通知。然而，在工作流程上，我们被告知，从3月1日起，哈萨克斯坦确实将出现在其公民签发申根签证时需要额外咨询的国家名单上。- 阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫说。

对此他解释称，申根协议国之一例行要求对哈萨克斯坦提供进一步的咨询。但哈萨克斯坦公民的签证审查条件将保持不变。签证签发决定将在15个日历日内审查。

【编译：阿遥】