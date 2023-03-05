阿里汗·斯马伊洛夫主持召开纳扎尔巴耶大学董事会例会

哈通社/阿斯塔纳/3月5日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫4日主持召开纳扎尔巴耶大学（纳大）董事会例会。

会议回顾总结了过去一年的工作成果，审议讨论了下一步工作计划。

会议指出，纳大正在持续扩大学术活动覆盖面，特别是在过去几年里，科研项目数量从146项增加到了366项。同时，通过举办专题会议和协助完善专业规划，向国内其他高等教育机构分享其办学经验。

会议指出纳大医学院积极参与阿斯塔纳制药集群建设的重要性，该项目是应国家元首的要求，以增加本国制药企业在药品和医疗器械市场的份额为目标实施的。此外，位于该大学的UMC医学中心还实施了诸多复杂手术，其中有些手术填补了国内相关领域的空白。

政府总理还听取了纳大在科技创新和科研成果向生产力转化方面的工作汇报。2022年，纳大科研人员获得了一系列专利和促进科研成果商业化的国际资助。例如，利用机器人防治儿童自闭症的项目已在国内22个康复中心得到广泛应用。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，纳大需要进一步加强研究活动，同时推进科研成果商业化，以促进国产应用程序更多地被用于各行各业。

-总的来说，我们需要充分分析纳扎尔巴耶大学2030年发展战略和2021-2025年科学研究发展规划的相关指标，并在必要时对其进行完善。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

会议还听取了纳大在校生和毕业生成就报告。其中特别提到了纳大iGEM团队在合成生物学领域国际顶级科技赛事——国际基因工程机器大赛（iGEM）中的杰出表现和发表在国际知名期刊上的学术论文数量与质量。此外，还介绍了 «大学之桥»倡议实施情况，该倡议旨在分享经验和建立全国青年研究人员网络。

同时，会议还讨论了一系列组织问题和投资工程项目实施进展。有关人员向政府总理介绍了增加学生宿舍数量等倡议和重建阿拉木图行政大楼项目，据悉，该建筑将被用作纳大人工智能学院教学楼。

央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫、政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、总统办公厅副主任第一副主任提穆尔·苏莱曼诺夫及有关国家机关负责人和纳扎尔巴耶夫大学独立教育机构总裁胜茂夫等出席会议。

【编译：阿遥】