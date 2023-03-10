哈国将再度参选联合国安理会理事国

哈通社/阿斯塔纳/3月10日 – 哈萨克斯坦将再次参选联合国安全理事会理事国。

哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥马若夫10日在首都阿斯塔纳召开的题为《联合国驻哈萨克斯坦30周年暨2021-2025年联合国可持续发展合作框架指导委员会》的会议上表示，哈萨克斯坦计划再次参选联合国安全理事会理事国。

第一副部长表示，哈萨克斯坦曾于2016年成功当选为联合国安理会非常任理事国。

- 这不仅是国际知名度的一个例证，同时也不单为我们国家，还为整个中亚地区带来了很好的影响力。我们一直在为理事会的工作作出贡献，并相信我们能够有效地重复这一经验。我们期待，在联合国安全理事会的选举中，哈萨克斯坦的候选国身份将会得到支持。- 奥马若夫说。

第一副外长还着重强调，去年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳成功的举行了亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会，阿塞拜疆、白俄罗斯、伊朗、伊拉克、吉尔吉斯、巴勒斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦总统，卡塔尔埃米尔，越南副总统和中国国家副主席，以及多个国家的部长等出席会议。

奥马若夫还表示，在短时间内，哈萨克斯坦与国际组织之间开展了众多的良性合作，并逐渐的成为了全球宗教和文明的对话中心。

- 就在去年，在联合国的支持下，我们召开了第七届世界和传统宗教领袖大会。- 他说。

奥马若夫强调，哈萨克斯坦在各类国际舞台上提出的倡议都是长期有效的，许多措施至今仍在发挥着效力。

【编译：木合塔尔·木拉提】