托卡耶夫总统同各级地方领导人和国家机构领导层举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日同政府总理、国家机构领导层、各州州长和直辖市市长（阿斯塔纳、阿拉木图和齐姆肯特）举行了会谈。

会议就地方社会经济发展热点问题进行了讨论，并着重关注了国情咨文下达的工作任务落实情况。

总统指出，哈萨克斯坦正在开展全面政治现代化进程。

-我们在去年3月发表的国情咨文中确定了它的方向。我国迈进了新的发展阶段。1年内，我们实施了大规模改革措施。为政治体系的现代化，我们开展了一系列政治活动。为讨论国内重要的问题，举行了国家库鲁尔泰。为巩固国家地位和民族团结的基础，我们提出了新的思想概念。此外，我们开始以新的方式庆祝纳乌鲁兹节日。将共和国日恢复国庆日地位是历史性决定。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦开展的改革进程不仅在国内，也在国际社会上也得到了广泛讨论。

-我们对未来有一个清晰、具体的计划。马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举是权力机构更新的最后阶段。这样，当局将有新的信心继续全面改革。为国家发展道路提出新举措，并抓好落实是主要任务。现在对成就感到高兴尚早，工作应继续全速进行。-他说。

国家元首强调，维护社会稳定至关重要。

-对我国的发展来说，政治制度现代化是不够的。改革进程应在社会上创造一种新的政治文化。首先，将优先考虑国家利益和每个人的权利。地缘政治局势恶化时，国家和公民的责任负担就会增加。一句轻率的话，一项轻率的决定，都会影响到国家。当然，国家将保障言论自由，每个人都有机会按照自己的意愿行事。但这并不意味着让步于鲁莽。 每个公民都有义务完全遵守与维护国家和平与领土完整有关的法律要求。有法制就有稳定。该原则是普遍的。-总统说。

托卡耶夫总统指出，加强人民的民族认同感和团结是一项重要任务，而民族团结问题是中至关重要。

-加强民族和谐是我国稳定发展的基础。国家机构和当地政府，以及哈萨克斯坦民族和睦大会和公民社会应联合落实这一重要的工作。-他说。

讲话中，托卡耶夫总统着重关注了维护精神价值的重要性。他指出，应传承符合我国人民世界观的传统伊斯兰文化。

-对年轻一代的精神教育不容忽视。 其实，这是一个很重要的问题。 如果我们忽视该问题，我们可能会失去我们的民族传统和思想。因此，我要求地方政府配合国家主管部门，加强宗教领域的工作。-总统说。

托卡耶夫总统指出，提高民众生活质量是政府和地方政府的主要工作任务之一。他强调，公民应感受到我国正在发生的积极变化。为此，要向民众时刻介绍良好举措的重要性。

-我们不允许导致动荡的行动，应防止此类非法活动。在国内煽动骚乱，鼓励破坏公共秩序的人，将受到严惩。应在法律框架内迅速和系统性打击挑衅行为。否则，不作为的后果对我们的国家来说可能是非常危险的。我多次强调过，我们首先需要法治。如果法律得到遵守，公民责任感很高，社会就会有秩序。有稳定，才有发展和繁荣。国家的团结是改革成功实施的主要保障。因此，我们需要携手并进，大力合作。国家全面现代化建设今后还将继续推进。在这方面，我正在考虑一些新的举措，将会在选举后公布。-他说。



最后，总统向地方领导人和国家机构领导层就加强与公民建立相互联系，并定期举行公众会面和接见。

会上，政府副总理阿勒泰·阔勒格诺夫、阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克、阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫和奇姆肯特市市长穆拉特•埃铁诺夫进行了汇报。











【编译：小穆】