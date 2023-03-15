哈国今年将采取多种措施纪念前苏联政治迫害和大饥荒受害者纪念日

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 – 哈萨克斯坦政府副总理阿勒泰·阔勒格诺夫15日在答复马吉利斯（议会下院）议员质询时，就2023年哈萨克斯坦将如何纪念前苏联政治迫害和大饥荒受害者纪念日纪念日进行了介绍。

副总理说：

- 根据哈萨克斯坦共和国节日/纪念日名录，每年的5月31日为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。在这一纪念日期间，全国将组织纪念活动和展览参观等，并通过电视台等渠道宣传阿拉什党先烈遗志。此外，作为信息工作的一部分，将在国家电视台播送相关题材的影视剧和纪录片。

根据副总理的介绍，正在制定将于今年5月31日在电视台播送的影片的名录。

阔勒格诺夫表示，其中包括了为阿拉什党先烈制作的专题节目和纪录片等。

据副总理介绍，文化和体育部在2022年正式出版了资料文集《全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉国家委员会整理的资料》。

此外，从2023年起，为正确阐释阿拉什党人在哈萨克斯坦历史中的地位和贡献，向青年一代介绍这些先烈的事迹，传承阿拉什党人的精神财富与人文遗产，将在高级和中级教育机构中开设相关的课程教学。

【编译：木合塔尔·木拉提】